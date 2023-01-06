مصطفى بكري: المسلمين والأقباط كانوا يدا واحدة ضد الاحتلال البريطاني.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المسلمين والأقباط كانوا يد واحدة ضد الإحتلال البريطاني.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المسلمين والأقباط كانوا عنصر مهم في ثورة 1919، كما أنهما كانوا معا في التصدي للعدوان الثلاثي، بالإضافة إلى تكاتفهم والمشاركة في حرب أكتوبر 1973".



وأشار مصطفى بكري إلى أن هذه الرسائل تشير إلى تماسك وترابط أبناء المجتمع الواحد مهما اختلفت الأديان.



وأضاف أن مصر واجهت العديد من الأزمات في مختلف العقود، والتي شهدت ترابط أبناء المجتمع للحفاظ على استقرار المجتمع.