مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق بني سويف الزعفرانة

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر مساء اليوم الجمعة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بطريق بني سويف ـ الزعفرانة الجديد دائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلي مستشفى بني سويف التخصصي وجاري اتخاذ اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بطريق بني سويف ـ الزعفرانة الجديد، نتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر، وتم توجيه سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلي قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى التخصصي بينما تم إيداع جثة المتوفي داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم إخلاء المصاب والجثة ونفلهما إلي مستشفي بني سويف التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب وتم إيداع جثة المتوفي داخل مشرحة المستشفى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.