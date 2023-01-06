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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي: جميع الأنبياء جاءوا لهداية الناس للإيمان بالله .. فيديو

شوقي علام
شوقي علام

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن جميع الرسالات السماوية جاءت على مبدأ واحد، ومناداة بعقيدة واحدة.

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وأضاف شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم يشهد على مبدأ عقيدة الرسالات السماوية.

 

أوضح أن القرآن الكريم قال لنا في عبارات واضحة إن الله سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول ولا نبي من الأنبياء إلا وكانت دعوته تقوم على الإيمان بالله الواحد الأحد وعبادته دون سواه.

 

تابع مفتي الجمهورية، أن جميع الأنبياء جاءوا لهداية الناس للإيمان بالله مع اختلاف الشريعة، مؤكدا أنه يحق الاحتفال بمولد جميع الأنبياء.

 

اختتم شوقي علام، بالإشارة إلى أن كل الشرائع تحافظ على النفس والمال والعقل والعرض والنسل، لإيجاد حياة حقيقية للإنسان على هذه الأرض. 

المفتي الأنبياء

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