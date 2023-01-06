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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظات نورانية.. المفتي: عيد ميلاد المسيح مناسبة تفصح عن زمن شريف.. فيديو

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولكل المصريين بمناسبة احتفالات مصر بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

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المفتي يرد على تحريم الاحتفال بمولد الأنبياء.. فيديو

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المفتي: يحق لنا جميعا الاحتفال بمولد سيدنا عيسى

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عيد ميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام مناسبة تفصح عن زمن شريف كان في مرحلة سابقة ولد فيها السيد المسيح سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام.

 

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذه لحظات نورانية وإشراق على وجه الأرض عندما يولد نبي".


وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،: "الأنبياء جاءوا لهداية الناس للإيمان بالله مع اختلاف الشريعة فيحق الاحتفال بمولد جميع الأنبياء".

 

وأكد: "نحن كمسلمين مأمورون بالبر و القول الحسن للناس جميعا"، مشددا: "لابد أن نصل فى العمل إلى درجة الإتقان والكمال".

مفتى الجمهورية شوقي علام الدكتور شوقي علام البابا تواضروس الثاني سيدنا عيسى عيد ميلاد سيدنا عيسى

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