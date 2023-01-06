لحظات نورانية.. المفتي: عيد ميلاد المسيح مناسبة تفصح عن زمن شريف.. فيديو

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولكل المصريين بمناسبة احتفالات مصر بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عيد ميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام مناسبة تفصح عن زمن شريف كان في مرحلة سابقة ولد فيها السيد المسيح سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام.

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذه لحظات نورانية وإشراق على وجه الأرض عندما يولد نبي".



وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،: "الأنبياء جاءوا لهداية الناس للإيمان بالله مع اختلاف الشريعة فيحق الاحتفال بمولد جميع الأنبياء".

وأكد: "نحن كمسلمين مأمورون بالبر و القول الحسن للناس جميعا"، مشددا: "لابد أن نصل فى العمل إلى درجة الإتقان والكمال".