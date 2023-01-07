الرشيدي: لم يتم إزالة أي أثر مسيحي على مدار 1500 عام.. فيديو

أكد الدكتور أمين عبداللة الرشيدي، رئيس قسم الأثار الإسلامية بكلية الأثار جامعة الفيوم، أن مصر تتميز دون غيرها من العالم كله أن ما بها من تراث وأثار، لها ترابط لهذا التراث، ولها أحداث تاريخية حدثت.

وقال أمين عبدالله الرشيدي، خلال لقاء له لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أن الإحتفال أعياد اليلاد المجيد لها ارهاصات في الحصارة المصرية، خاصة في التراث القبطي والتاريخ القبطي.

رئيس قسم الأثار الإسلامية بكلية الأثار جامعة الفيوم، أن الإحتفالات في مصر على مدار العصور، لا تفريق فيها بين مسلم ومسيحي، حتى أنه لم يتم إزالة أي أثر مسيحي على مدار 1500 عام.

احتفالات بأعياد الميلاد المجيد.

وأشار أمين عبدالله الرشيدي إلى أن عمرو بن العاص عندما دخل مصر لم يلغي احتفالات الاقباط بعد فتح مصر، وكان هناك احتفالات بأعياد الميلاد المجيد.