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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف"مساء اليوم" قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا،وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد،حيث كان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيدا و فرحة على كل المصريين . 
وذلك في حضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العميد طيار أركان حرب علاء الدين عبد الجواد قائد قاعدة بني سويف الجوية،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا . 

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أساقفة بني سويف يترأسون قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم

وترأس الأنبا اسطفانوس  صلاة القداس بالمطرانية ،حيث القي نيافته عظة رحب في بدايتها  بالمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم  وضيوفه الكرام ،معربا عن تقديره لحضورهم ومشاركتهم القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد ،مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

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بني سويف وزير الداخلية عيد الميلاد المجيد الدكتور عاصم سلامة محافظ بني سويف مجلسي النواب والشيوخ مساعد وزير الداخلية

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