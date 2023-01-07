فيفي عبدة ناعية وديع جورج وسوف: خبر صادم وحزين

نعت الفنانه فيفي عبدة وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف في بيروت بعد معاناته من نزيف.

وكتبت فيفي عبدة : لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله وديع جورج وسوف ابن المطرب الكبير جورج وسوف. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب ويصبر أهله على فراقه يا رب.. خبر صادم وحزين برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة.

وتوفي منذ قليل وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.



وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".



وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".