عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يفشل في منع إقامة دعوى قضائية ضده بنيويورك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال قاض في نيويورك يوم الجمعة إنه لا بد أن ترفع المدعية العامة لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب تتهمهم فيها بالاحتيال في تقدير الأصول العقارية للمنظمة وصافي ثروة ترامب.

تصريحات صادمة من ترامب بشأن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ

الأولى منذ قرن.. بيان عاجل من ترامب بعد أزمة مجلس النواب الأمريكي

ووجهت المدعية العامة ليتيسيا جيمس اتهامات لهم في سبتمبر بتضخيم أصول ترامب بمليارات الدولارات خلال عقد من الأكاذيب للبنوك وشركات التأمين، فيما وصفته بأنه احتيال "مذهل".

ورفض القاضي آرثر إنجورون من المحكمة العليا للولاية في مانهاتن مزاعم الدفاع بأن جيمس انتظرت وقتا أطول مما يجب لإقامة دعوى قضائية ولم تتمكن من إثبات مزاعم الاحتيال وكان ينبغي أن تقدم حسابات للتعويضات البالغة 250 مليون دولار التي تسعى للحصول عليها.

وقالت جيمس في بيان إن تحقيقها خلص إلى أن ترامب "شارك في سنوات من الاحتيال المالي المكثف لإثراء نفسه وخداع النظام" وإنه لا بد وأن يدافع عن نفسه أمام القضاء.

إيران السبب.. مذكرة اعتقال ترامب تضع العراق فى مواجهة أمريكا|ما القصة ؟

أيديهم ملطخة بالدماء.. ترامب يعلن عن خطة للقضاء علي تجار المخدرات

إقرارات ضريبية

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من نشر، لجنة بمجلس النواب الأمريكي الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب على مدى ست سنوات في تحرك استثنائي قبل أيام من تولي الجمهوريين السيطرة على المجلس.

ويأتي نشر إقرارات ترامب عن الأعوام من 2015 إلى 2020 في ختام معركة استمرت عدة سنوات بين الرئيس الجمهوري السابق والمشرعين الديمقراطيين، لم تٌحسم إلا بأمر من المحكمة العليا الأمريكية في الشهر الماضي.

وتظهر السجلات أن دخل ترامب والتزاماته الضريبية شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات من 2015 حتى 2020 خلال أول محاولة يقوم بها لدخول البيت الأبيض وفترته الرئاسية في المنصب.

وتظهر هذه السجلات، أن ترامب وزوجته ميلانيا تمكنا من تقليص الضرائب على الدخل إلى الحد الأدنى أو لم يدفعا ضرائب في بعض هذه السنوات، من خلال إعلان خصومات وخسائر.

ترامب مجلس النواب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين الديمقراطيين الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

تحليل DNA.. مفاجأة مدويّة في مقتل مشرفة عمال بورسعيد ضحية ابنتها

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

الحق بسرعة .. متى ينتهي موعد شراء شهادات الـ 25% من البنوك

موضوعات متعلقة

إيران السبب.. مذكرة اعتقال ترامب تضع العراق فى مواجهة أمريكا|ما القصة ؟

أيديهم ملطخة بالدماء.. ترامب يعلن عن خطة للقضاء علي تجار المخدرات

هل يتوحد الحزب الجمهوري لإنقاذ الموقف.. أزمة خانقة في مجلس النواب الأمريكي بعد فشل انتخاب رئيسه الجديد.. ترامب يدعو لدعم مكارثي.. وبايدن: أمر مخزِ ويجب حسم الأمر

تصريحات صادمة من ترامب بشأن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ

فاينانشيال تايمز: ميتا تستعد لقرار حاسم بشأن عودة ترامب إلى فيسبوك

ترشيحاتنا

الإسعافات الأولية عند بلع الشخص جسم غريب .. تعرف على الخطوات

كنائس الأقصر تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا.. داو جونز يرتفع بنسبة 2.1%

أقوى التحصينات لطرد الشيطان من العقل .. آيتان تجعله يحترق

شكوى لوزير الشباب والرياضة.. قرارات مهمة من مجلس إدارة الزمالك|تفاصيل

بشعر مكشوف.. ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل| ومفاجأة صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بيلحق يزعل .. إمام عاشور يحتفل بخطوبته | شاهد

تمثال إله نوبي في السودان..آثار أفريقيا في مأزق ولا تجد من يكتشفها

مش مرض .. سبب غير متوقع وراء وفاة ابن جورج وسوف |تفاصيل

نزيف حاد أنهى حياته.. 10 صور لـ جورج وسوف وابنه الراحل

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ