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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأولي منذ قرن.. بيان عاجل من ترامب بعد أزمة مجلس النواب الأمريكي

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، زملائه أعضاء الحزب الجمهوري إلى دعم ترشيح السيناتور كيفن مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: "حان الوقت لجميع أعضائنا الجمهوريين العظماء في مجلس النواب للتصويت لصالح كيفن وإبرام الصفقة وقبول الفوز".

وأضاف أن مكارثي "سيقوم بعمل جيد، وربما عظيم".

وفشل مكارثي، أمس الثلاثاء، بعد ثلاثة أصوات متتالية، في انتخابه لمنصب رئيس مجلس النواب. 

تأجيل جلسة انتخاب رئيس لـ النواب الأمريكي بعد محاولة ثالثة فاشلة

الجولة الثانية.. مجلس النواب الأمريكي يفشل مجددا في اختيار رئيسه

ولم يتمكن مكارثي من الحصول على 218 صوتًا مطلوبًا في دعمه، على الرغم من حقيقة أن حزبه الجمهوري في مجلس النواب ذو الأغلبية - 222 شخصًا.

وفشل أعضاء الكونجرس في انتخاب رئيس في جولة واحدة فقط 14 مرة في التاريخ، ولم يحدث هذا منذ عام 1923. 

وستستمر الانتخابات حتى يحصل أحد المرشحين على العدد المطلوب من الأصوات، ويحق للمشرعين إضافة مرشحين جدد إلى بطاقات الاقتراع في أي وقت.

دونالد ترامب الحزب الجمهوري ترامب الكونجرس مجلس النواب الأمريكي

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