الجولة الثانية.. مجلس النواب الأمريكي يفشل مجددا في اختيار رئيسه

فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس جديد له خلال الجولة الثانية من التصويت، اليوم الثلاثاء، مع استمرار المعارضة الجمهورية لعضو الكونجرس كيفين مكارثي.

مع حصول الجمهوريين على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لا يمكن لمكارثي خسارة دعم أكثر من أربعة من أعضاء الحزب، حتى يتجنب الفشل في الحصول على إجمالي 218 صوتا اللازمة لانتخابه رئيسا.

وفشل مجلس النواب الأمريكي، في انتخاب رئيس له ويجري تصويت ثاني لأول مرة منذ مائة عام.

وفي الجولة الأولي، لم يحصل المرشح الجمهوري كيفن مكارثي على 218 صوتًا ضروريًا للفوز، متخلفًا عن منافسه الديمقراطي حكيم جيفريز، لكنه تقدم على زميله في الحزب آندي بيجز.

وصوّت 203 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي لمكارثي، و 212 لكامل الحزب الديمقراطي لجيفريز، وعشرة لبيجز.

وكان مكارثي نفسه قد قدر في السابق حجم المعارضة داخل الحزب بنحو 5-20 عضوًا في الكونجرس من بين 222 عضوًا من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونجرس.

وفشل أعضاء الكونجرس في انتخاب رئيس في الجولة الأولى من التصويت 14 مرة فقط في التاريخ.

وستستمر الانتخابات حتى يحصل أحد المرشحين على العدد المطلوب من الأصوات، ويحق للمشرعين إضافة مرشحين جدد إلى بطاقات الاقتراع في أي وقت.

وقبل انتخاب رئيس مجلس النواب، لا يمكن للتكوين الجديد للمجلس أداء اليمين وبدء النشاط التشريعي.