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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وسط إقبال كبير| إجراء المقابلات الشخصية على عضوية فرع الأهلي بالتجمع الخامس

صدى البلد

أجرت لجنة العضوية بالأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، العديد من المقابلات الشخصية ‏مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي، لاسيما فرع التجمع الخامس، وسط إقبال كبير ‏في أعداد المتقدمين والراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي.‏

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية.‏

‏هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبين نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.‏

وحرص مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، خلال زياراته وجولاته بفرع التجمع ‏الخامس على متابعة سير العمل والوقوف على كافة التفاصيل في جميع المنشآت، والاطمئنان ‏على النواحي الخدمية والمناطق المخصصة لجلوس الأعضاء وأماكن ألعاب الأطفال.‏

ويشهد الأهلي إقبالا كبيرا على عضويته، خاصة أن أماكن النادي وفروعه تعد الأفضل ‏والأنسب ‏من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادي أو ‏الأفرع تعد ‏أيضا الأنسب لممارسة جميع الأنشطة. ‏

 

طارق قنديل العضوية بالأهلي عضوية الأهلي عائلة الأهلي محمود الخطيب

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