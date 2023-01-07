وسط إقبال كبير| إجراء المقابلات الشخصية على عضوية فرع الأهلي بالتجمع الخامس

أجرت لجنة العضوية بالأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، العديد من المقابلات الشخصية مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي، لاسيما فرع التجمع الخامس، وسط إقبال كبير في أعداد المتقدمين والراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي.
ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى غرف خلع ملابس، ومبنى أكاديمية الكرة، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات المعتمدة من الاتحادات الدولية.
هذا إلى جانب ملاعب الخماسي وملعبين نجيل صناعي للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.
وحرص مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، خلال زياراته وجولاته بفرع التجمع الخامس على متابعة سير العمل والوقوف على كافة التفاصيل في جميع المنشآت، والاطمئنان على النواحي الخدمية والمناطق المخصصة لجلوس الأعضاء وأماكن ألعاب الأطفال.
ويشهد الأهلي إقبالا كبيرا على عضويته، خاصة أن أماكن النادي وفروعه تعد الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادي أو الأفرع تعد أيضا الأنسب لممارسة جميع الأنشطة.