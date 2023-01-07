بالطو أنيق.. بوسى تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

شاركت المطربة بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت بوسي في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جمبسوت مشجر اتسم بمجموعة من الألوان الملفتة، ونسقت معهما بالطو طويل باللون البيج.



يستعد المخرج محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية "ارقص معايا" والتي تم طرحها منذ أيام.

وحرص محمد القاضي، على إظهار بوسي فى الكليب بشكل مختلف عما اعتادت الظهور عليه في الفترة الماضية، في أول تعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

أغنية "ارقص معايا" من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، ومن توزيع يحيى يوسف، والكليب تم طرحه على “يوتيوب”، وحقق ما يقرب من مليون مشاهدة حتى الآن.