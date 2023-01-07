عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البانيه بـ 130 جنيها .. أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق ..فيديو

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

رصدت عدسة صدى البلد، اليوم السبت، آخر أسعار الدواجن في الأسواق عن طريق البث المباشر.

 

قال محمد يوسف أحد بائعي الدواجن بمحافظة القليوبية بمنطقة القناطر، إن أسعار الدواجن ارتفعت في الفترة الأخيرة.

 

ارتفاع أسعار الدواجن في الشتاء 

ولفت البائع إلى أن ارتفاع الأسعار بسبب زيادة سعر الأعلاف الخاصة بغذاء الدواجن وبالإضافة إلى تغير المناخ وحلول فصل الشتاء.

ولفت إلى أن سعر الفراخ البيضاء 62 جنيها للكيلو، والفراخ البلدى 70 جنيها والبانيه 130 جنيها، والوراك 70 جنيها، والبط والأوز 65 جنيها للكيلو، والكبد والقوانس ب75 وجوز الحمام ب 60 جنيها والهياكل 35 جنيها والرومى ب90 والأرانب 65 جنيها .

الدواجن القناطر محافظة القليوبية اسعار الدواجن اليوم الفراخ ارتفاع أسعار الدواجن الدواجن اليوم البط الأرانب أسعار الدواجن في الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

اتهامات شنيعة.. بيان عاجل من الخطوط الكويتية بعد شائعات تجريد مضيفات من ملابسهن

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

شوبير يعلن قرار الأهلي النهائي في ملف التعاقد مع يعقوبو.. شاهد

ترشيحاتنا

فحوصات طبية .. الرئيس السيسي يطمئن هاتفيًا على صحة البابا تواضروس

ياسمين عز : جدي عاش 98 عاما وزوجته كانت ترضيه في كل شيئ .. فيديو

كفاية بقى ضحك على الجمهور.. رسالة بيومي فؤاد لإدارة نادي الزمالك

أم شعر سايح بختها منحوس.. الفنانة عنبر تمازح ياسمين عز على الهواء

بيومي فؤاد: كوميديا الفنان أحمد حلمي قائمة على الموقف والتركيز الشديد

سيراميكا كليوباترا يباغت فيوتشر بهدف في الدقيقة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعانى آلاما بأعصاب اليد.. أطعمة مثل السحر تقضي عليها

صادم.. انفجار موبايل في يد صاحبه الهندي أثناء إجراء مكالمة

تؤدي إلى الوفاة.. احذر استخدام هذا النوع من المخدات

بوسي تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

اكتشاف رؤوس غير بشرية مدفونة في مقابر فرعونية

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها.. أحمد آدم يحدث ضجة بـ تصريحات جريئة

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ