البانيه بـ 130 جنيها .. أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق ..فيديو

رصدت عدسة صدى البلد، اليوم السبت، آخر أسعار الدواجن في الأسواق عن طريق البث المباشر.

قال محمد يوسف أحد بائعي الدواجن بمحافظة القليوبية بمنطقة القناطر، إن أسعار الدواجن ارتفعت في الفترة الأخيرة.

ارتفاع أسعار الدواجن في الشتاء

ولفت البائع إلى أن ارتفاع الأسعار بسبب زيادة سعر الأعلاف الخاصة بغذاء الدواجن وبالإضافة إلى تغير المناخ وحلول فصل الشتاء.

ولفت إلى أن سعر الفراخ البيضاء 62 جنيها للكيلو، والفراخ البلدى 70 جنيها والبانيه 130 جنيها، والوراك 70 جنيها، والبط والأوز 65 جنيها للكيلو، والكبد والقوانس ب75 وجوز الحمام ب 60 جنيها والهياكل 35 جنيها والرومى ب90 والأرانب 65 جنيها .