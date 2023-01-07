التضامن في أسبوع.. نتائج الكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية الأبرز

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 30 ديسمبر إلى 5 يناير 2023.

و نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" تقريراً من خلال مقطع فيديو أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:



الجمعة 30 ديسمبر

- البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يختتم المرحلة الأولى من ورش التوعية بممارسات الوقاية ضد كوفيد 19 على مستوى 8 محافظات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان واليونيسف



- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينظم أنشطة توعوية للمتعافين من الإدمان بمناسبة الاحتفال برأس السنة داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وللمتعافين وأسرهم بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" تحت شعار "يوم حماية للمتعافين"



السبت 31 ديسمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمتحف القوات الجوية.. والقباج تصرح: رئيس الجمهورية وضع القاعدة الأساسية وهي احترام حقوق الأولى بالرعاية وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة "القادرون باختلاف".



- تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وحدات التضامن بالجامعات المصرية تطلق مبادرة رفقاء الهمم



- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى ينتهي من تسليم الدفعة الأولى للمشروعات الانتاجية بقرية المريس بمحافظة الأقصر وفرص عمل بالمجال الزراعي اـ120 من عملاء تكافل وكرامة بالمنيا وتدريب على إدارة المشروعات بالقاهرة





- المحافظات تشهد ختام فعاليات حملة الـ"16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " والتي أطلقتها الوزارة تحت شعار "امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار" وندوات وورش عمل وفقرات فنية وثقافية بمحافظات الدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة والإسماعيلية.



الأحد 1 يناير

- في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للتيسير على المواطنين.. القباج تفتتح مكتب السجل المدني بديوان عام الوزارة لتقديم كافة الخدمات لمستفيدي الدعم النقدي وذوي الإعاقة والأطفال كريمي النسب والمسنين وأصحاب المعاشات وتوجه الشكر إلى وزير الداخلية على سرعة الاستجابة



- فى اطار الاستعدادات للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.. القباج تتابع انتظام عمل عدد من الإدارات بالوزارة من المكاتب المخصصة لها بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة .



- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ينظم ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بوزارة التربية والتعليم بعنوان "الوقاية من الإدمان"



الاثنين 2يناير

- تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن في مؤتمر صحفي تفاصيل تنظيم مصر المعرض العربي للأسر المنتجة " بيت العرب" بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمشاركة 13 دولة عربية.



- القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وحزب حماة الوطن لتدريب وتأهيل المرأة المعيلة والشباب لسوق العمل.. وتصرح: القيادة السياسية توجه دائما بالاهتمام بالتمكين الاقتصادى وتوطين الصناعة المصرية.



- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد اجتماعا لمتابعة برنامج أطفال وكبار بلا مأوى داخل هيكلة الوزارة وتتابع موقف إسناد الوحدات المتنقلة للجمعيات الشريكة





- بحضور 500 مشارك.. صندوق مكافحة الإدمان ينظم احتفالات للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات".. والقباج: تنفيذ برامج توعوية متكاملة للحماية من تعاطي المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية



- الهلال الأحمر المصري يستعرض تدخلات وحدة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للحالات الطارئة وغير الطارئة لعام ٢٠٢٢، بأكثر من ٩٠٠٠ مستفيد من خدمات الطوارئ

الثلاثاء 3 يناير:



- القباج تشهد احتفال لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدني.. وتكرم عددًا من رموز العمل الأهلي في مصر تقديرًا لمجهوداتهم



- تحت رعاية جامعة الدول العربية.. القباج وأبو غزالة يعلنان إطلاق المنتدي العربي لصحة المرأة في دورته الثانية تحت عنوان "المرأة ما بين السمنة والسرطان" ووزيرة التضامن تصرح: القيادة السياسية حريصة على صحة المرأة وانعكس ذلك في سياسات صحية تراعي جميع الفئات.





- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرا عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية خلال العام الدراسي 2021/ 2022.. والقباج: 14 ألف سائق حافلات مدرسية خضعوا للكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة .



- تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع حماية الطفل.. الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة بنفذ تدريبا للمتطوعين بهدف تقديم خدمات متنوعة للأطفال من الجنسيات المختلفة بعدد من المناطق المستهدفة



- التضامن الاجتماعي بأسوان: تسليم أطراف صناعية وكراسي متحركة للأطفال والكبار وأجهزة شلل أطفال وسماعات أذن لعدد من ذوي الإعاقة بالمحافظة بالتعاون مع مبادرة "الناس لبعضهم" ومؤسسة " أيادينا مع بعض" للتأهيل





الأربعاء4 يناير

- وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال 2022 والقباج: 127 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات خلال عام 2022 ليصل إجمالي من تم الكشف عليهم منذ تطبيق الحملات في 2019 وحتى الآن إلى 627 ألف موظف



- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يصدر المجلد الأول من مؤتمر "مسارات المستقبل بعد جائحة كورونا (كوفيد 19)" والمجلد يهدف إلى استكشاف الطرق التي يمكن للمجتمع من خلالها المضي قدمًا في أعقاب الجائحة



- لجنة مناقشة ملف فاقدي العين الواحدة تعقد اجتماعها لمناقشة مقترحات أعضاء اللجنة بشان تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، وتشكيل لجنة فرعية لتصنيف الخدمات وفقا لشدة الإعاقة ونوعها .



الخميس 5 يناير

- تحت رعاية رئيس الجمهورية.. أمين عام جامعة الدول العربية ووزيرة التضامن الاجتماعي يفتتحان المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" بحضور عدد من وزراء الشئون الاجتماعية العرب.. ووزراء البيئة والثقافة وقطاع الأعمال ومحافظي القاهرة ودمياط



- القباج: مبادرة مصر بتنظيم "بيت العرب" تأتي إقرارًا واستمرارًا لمساعينا نحو تعزيز سبل التمكين الاقتصادي والذي يعد أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وحريصون على استضافة الدول الشقيقة للمعرض ليصبح تجمعا إقليميًا يضم عددًا كبيرًا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن خصوصية التراث العربي.



- وعلى هامش المعرض.. وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية ووزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية يوقعان ملحقا لمذكرة التفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشئون الاجتماعية



- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في ندوة "تسويق منتجات الأسر المنتجة" بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ووزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية.. وتقول إن إجمالي الأسر المنتجة المستفيدة منذ نشأتها وحتى عام 2022 نحو731 ألف أسرة أي بما يوازي نحو 2.9 مليون مستفيد نوفر لها التدريب والأصول الإنتاجية والتسويق.



- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم النسخة السابعة للبرنامج التدريبي "إعداد كوادر رجال الدين الإسلامي والمسيحي في مجال تنمية الوعي المجتمعي وبناء اتجاهات إيجابية في محافظات و قري حياة كريمة" بمشاركة ممثلى وزارة الأوقاف، ومشيخة الأزهر، والكنيسة المصرية



- بمحافظة الإسكندرية.. وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ النسخة الثالثة من مبادرة "الحياة أمل لكبار السن" بمشاركة ١٢٠ مسن من محافظات الإسكندرية البحيرة كفر الشيخ

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