رئيس بنك مصر: سعر الدولار ينخفض في هذه الحالة

أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر، أنه لا يوجد ما يسمى بالتعويم الكامل للجنيه وسعر الدولار مرتبط بسياسة العرض والطلب.

قال محمد الأتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"سعر الدولار يتحرك صعودا او هبوطا وفقا للعرض والطلب ولا علاقة للشهادة الـ 25 % بسعر الدولار".

أضاف محمد الاتربي:" لو البنوك قامت بتلبية طلبات العملاء أكيد سعر الدولار هينزل، والأمر متروك للعرض والطلب".

أكمل محمد الأتربي:" 91 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 25 % حتى الآن"، مضيفا:" أموال الشهادات تأتي من داخل مصر وخارج مصر وهناك من كسر شهادات من اجل شراء الشهادة الجديدة ".

تابع محمد الاتربي :" هناك من قام بتحويل الدولار للجنيه المصري من أجل شراء شهادة الـ 25 %".