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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هما ناسي .. أحمد موسى : كنت حريص أشوف أهلنا في سوهاج

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى،  على زيارة الرئيس السيسي إلى محافظة سوهاج وافتتاح العديد من المشروعات القومية هناك.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" سافرت يوم الأربعاء الماضي  على سوهاج كي نستمع لصوت اهالي سوهاج كي يصل لكل المسؤولين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كنا حريصين على التواجد في سوهاج مع اهلنا "، مضيفا:" كنت حريص أشوف أهلنا في الصعيد وهذا ما فعلناه في حلقة الأربعاء الماضي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  كنت في منتهى السعادة عندما كنت متواجد وسط أهلي وناسي في سوهاج “، مضيفا:” الصعيد يشهد تنمية وتنفيذ لعدد كبير من المشروعات القومية هناك".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ممتن جدا بكل شباب جامعة سوهاج واوجه لهم التحية ، مضيفا:" سعيد بحديثكم معنا وحرصكم على متابعة برنامج على مسئوليتي ".

أحمد موسى سوهاج الصعيد تنمية الصعيد اخبار التوك شو

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