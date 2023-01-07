هما ناسي .. أحمد موسى : كنت حريص أشوف أهلنا في سوهاج

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس السيسي إلى محافظة سوهاج وافتتاح العديد من المشروعات القومية هناك.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" سافرت يوم الأربعاء الماضي على سوهاج كي نستمع لصوت اهالي سوهاج كي يصل لكل المسؤولين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كنا حريصين على التواجد في سوهاج مع اهلنا "، مضيفا:" كنت حريص أشوف أهلنا في الصعيد وهذا ما فعلناه في حلقة الأربعاء الماضي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" كنت في منتهى السعادة عندما كنت متواجد وسط أهلي وناسي في سوهاج “، مضيفا:” الصعيد يشهد تنمية وتنفيذ لعدد كبير من المشروعات القومية هناك".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ممتن جدا بكل شباب جامعة سوهاج واوجه لهم التحية ، مضيفا:" سعيد بحديثكم معنا وحرصكم على متابعة برنامج على مسئوليتي ".