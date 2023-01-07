10 آلاف فرصة عمل | توضيح من أحمد موسى بشأن هذه الفئة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أي مستثمر ينظر إلى مناخ الاستثمار في أي دولة والسياسات المالية قبل ضخ الاستثمارات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، :" البعض يقوم بتشويه مناخ الاستثمار في مصر من أجل طرد الاستثمارات من مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لو مستثمر هيعمل مشروع بـ 10 مليون دولار سوف يوفر 10 آلاف فرصة عمل على الأقل ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المصريين هم من يعملون في المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" يجب أن نكون جاذبين للاستثمار ولا نكون طاردين له"، مضيفا:" البعض مننا يساعد على إغلاق بيوت ناس بترويج الشائعات عن مناخ الاستثمارات في مصر".