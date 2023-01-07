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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 آلاف فرصة عمل | توضيح من أحمد موسى بشأن هذه الفئة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أي مستثمر ينظر إلى مناخ الاستثمار في أي دولة والسياسات المالية قبل ضخ الاستثمارات.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  البعض يقوم بتشويه مناخ الاستثمار في مصر من أجل طرد الاستثمارات من مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  لو مستثمر هيعمل مشروع بـ 10 مليون دولار  سوف يوفر 10 آلاف فرصة عمل على الأقل ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المصريين هم من يعملون في المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" يجب أن نكون جاذبين للاستثمار ولا نكون طاردين له"، مضيفا:"  البعض مننا يساعد على إغلاق بيوت ناس بترويج الشائعات عن مناخ الاستثمارات في مصر".

أحمد موسى الاستثمار جذب الاستثمار مصر اخبار التوك شو

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