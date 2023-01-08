عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشفى سوهاج الجامعي هدية الرئيس السيسي للصعيد.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج؛ إن مستشفى سوهاج تعتبر هدية الرئيس السيسي لسوهاج ولمحافظات الصعيد كاملة لأنها تحتوي على أكثر من 300 سرير.

وأضاف مصطفى عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي الفضائية في برنامج من مصر؛ أن مستشفى سوهاج الجامعي في مدينة سوهاج الجديدة بها وحدات نوعية طبية جديدة والتي كان يعاني أهالي الصعيد بشكل عام وأهالي سوهاج من محاولة الحصول على مثل هذه الوحدات الصحية، مثل الرعاية المركزة وفي هذه المستشفى تحتوي على أكثر من 40 سرير في هذا المجال.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج؛ ان مستشفى سوهاج مليئة بأجهزة التنفس الصناعي الحديثة وموزعة على اربع وحدات داخل المستشفى وذلك بالإضافة إلى اكثر من 32 ماكينة لغسيل الكلوي وهذا العدد يمكننا من إجراء أكثر من 96 حالة غسيل كلوي يوميا وبذلك رفعنا شعار وداعا لقوائم الإنتظار في الغسيل الكلوي في محافظة سوهاج.

وتابع أن المستشفى متوفر فيها أكثر من 40 حضانة للأطفال حديثي الولادة أو ناقصي النمو، بالإضافة إلى تجهيزات خاصة في بعض الحضانات مثل التنفس الصناعي والمؤهلة للتنقل بالإسعاف؛ مضيفا أن المستشفى يتوفر بها مناظير الجهاز الهضمي سواء العلوي أو السفلى؛ بالإضافة إلى توافر أحدث جهاز من الرنين المغناطيسي وأشعة مقطعية مدعمة بحقن الصبغة والتي تستطيع فحص لمرضى ضيق الشرايين و16 غرفة عمليات جاهزة لكل التخصصات؛ بالإضافة إلى 53 عيادة خارجية لاستقبال أهالينا للكشف والرعاية الصحية مجانا؛ بالإضافة إلى المبنى التعليمي وذلك بمدرجات وفصول تتسع لأولادنا الطلبة.

الرئيس السيسي الرعاية المركزة أجهزة التنفس الصناعي جامعة سوهاج الوحدات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

حرامية الغسيل في 2023.. مكوجي تطبيق متهم بسرقة ملابس المتسخدمين

عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

أحمد سامي: سيراميكا كليوباترا تلقى عرضا ليبيا لضم إيبوكا

حتحوت يوضح سبب غياب فتوح وجمعة عن تحليل المنشطات.. تفاصيل الخميس الساخن

آلاف الإسرائيليين ينزلون إلى الشارع للتظاهر ضد حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

شيكابالا يكشف حقيقة تناول فسيخ وملوحة قبل مباراة أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيسلندية ترصد مزايا السياحة بمصر: أفضل من 50 بلد زرتها

أفنو.. أحذية فخمة بتصميم فرعوني| إيه القصة؟

بسبب البرودة .. شاهد لحظة تجمد طعام رجل أثناء تناوله في أمريكا

معنديش مشكلة أتجوز واحد مراته مقصّرة معاه .. أجرأ إطلالات ميسرة

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ