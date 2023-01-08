مستشفى سوهاج الجامعي هدية الرئيس السيسي للصعيد.. فيديو

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج؛ إن مستشفى سوهاج تعتبر هدية الرئيس السيسي لسوهاج ولمحافظات الصعيد كاملة لأنها تحتوي على أكثر من 300 سرير.

وأضاف مصطفى عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي الفضائية في برنامج من مصر؛ أن مستشفى سوهاج الجامعي في مدينة سوهاج الجديدة بها وحدات نوعية طبية جديدة والتي كان يعاني أهالي الصعيد بشكل عام وأهالي سوهاج من محاولة الحصول على مثل هذه الوحدات الصحية، مثل الرعاية المركزة وفي هذه المستشفى تحتوي على أكثر من 40 سرير في هذا المجال.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج؛ ان مستشفى سوهاج مليئة بأجهزة التنفس الصناعي الحديثة وموزعة على اربع وحدات داخل المستشفى وذلك بالإضافة إلى اكثر من 32 ماكينة لغسيل الكلوي وهذا العدد يمكننا من إجراء أكثر من 96 حالة غسيل كلوي يوميا وبذلك رفعنا شعار وداعا لقوائم الإنتظار في الغسيل الكلوي في محافظة سوهاج.

وتابع أن المستشفى متوفر فيها أكثر من 40 حضانة للأطفال حديثي الولادة أو ناقصي النمو، بالإضافة إلى تجهيزات خاصة في بعض الحضانات مثل التنفس الصناعي والمؤهلة للتنقل بالإسعاف؛ مضيفا أن المستشفى يتوفر بها مناظير الجهاز الهضمي سواء العلوي أو السفلى؛ بالإضافة إلى توافر أحدث جهاز من الرنين المغناطيسي وأشعة مقطعية مدعمة بحقن الصبغة والتي تستطيع فحص لمرضى ضيق الشرايين و16 غرفة عمليات جاهزة لكل التخصصات؛ بالإضافة إلى 53 عيادة خارجية لاستقبال أهالينا للكشف والرعاية الصحية مجانا؛ بالإضافة إلى المبنى التعليمي وذلك بمدرجات وفصول تتسع لأولادنا الطلبة.