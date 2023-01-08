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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: عودة حركة الطيران بمطار أربيل الدولي بعد توقف لسوء الأحوال الجوية

صدى البلد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، بعودة حركة الطيران في مطار أربيل الدولي؛ بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية.


وقال المصدر الأمني - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن الحركة الجوية والملاحية في مطار أربيل الدولي عادت مرة أخرى بعد توقف مؤقت بسبب الضباب، وانخفاض مدى الرؤية".


وكان المصدر الأمني العراقي قد أفاد - في وقت سابق - بتوقف حركة الطيران في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.


وتشهد المحافظات العراقية موجة من الأمطار الرعدية وانخفاضا بدرجات الحرارة، مع وجود الضباب الذي يخيم على جميع مناطق العراق.

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