مكتبة الإسكندرية توثق التراث المصري بسلسلة أفلام قصيرة موجهة للشباب

أكد الدكتور أيمن سليمان، مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، أن المكتبة أطلقت العام الماضي سلسلة أفلام وثائقية قصيرة تحت عنوان "عارف"، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي بالتراث المصري بين الشباب والنشء.

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السلسلة تتناول مختلف جوانب التراث المصري، بدءًا من التراث الفرعوني، مرورًا بالقبطي، واليوناني الروماني، والإسلامي، وانتهاءً بالتراث الحديث والمعاصر والتراث الطبيعي، مشيرًا إلى أن مدة كل فيلم تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق، بصيغة سهلة ومشوقة تشبه محتوى "ريلز" أو "شورتس" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن جميع الأفلام تمت ترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما تم دعمها بلغة الإشارة، إيمانًا من مكتبة الإسكندرية بحق ذوي الهمم من ضعاف السمع والصم في الاطلاع على التراث والانخراط فيه.

وأوضح أن معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب هذا العام شهد تفاعلاً كبيرًا، حيث أُقيمت أكثر من 200 فعالية شارك فيها ما يزيد عن 800 مشارك، مشيرًا إلى أن المعرض استقطب جمهورًا واسعًا من داخل الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

ولفت إلى أن أبرز فعاليات المعرض تمثلت في إطلاق "أرشيف سليم بك حسن"، عميد الأثريين المصريين، إلى جانب تدشين "موقع علماء العالم الإسلامي"، الذي يُبرز إسهامات العلماء المسلمين في الحضارة الإنسانية.