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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

مكتبة الإسكندرية تتيح كنوز التراث المصري من سلسلة "عارف" بلغة الإشارة

ندوة بمكتبة الإسكندرية
ندوة بمكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

أطلقت مكتبة الإسكندرية رسميًا النسخة المترجمة بلغة الإشارة من سلسلة أفلامها الوثائقية المبتكرة "عارف.. أصلك مستقبلك" تحت شعار نعتز بتراثنا، وذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب. 

أقيمت الفعالية بحضور لافت من طلاب مدارس الأمل للصم وجناكليس وجمال الدين الأفغاني، إلى جانب خبراء التربية الخاصة ولغة الإشارة، وعلى رأسهم الدكتور محمود شحاتة. وقد تحول الحدث إلى منصة حوارية ملهمة، حيث لم يكن الطلاب الصم وضعاف السمع مجرد متلقين، بل مشاركين فاعلين عبروا عن شغفهم بالمعرفة وقدموا توصياتهم لموضوعات مستقبلية يرغبون في استكشافها.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أيمن سليمان أن هذه المبادرة تعكس إيمان مكتبة الاسكندرية الراسخ بأن الثقافة والتعلم حق لجميع فئات المجتمع . فمعرفة أصلنا هي البوصلة التي تنير حاضرنا ونستشرف بها مستقبلنا، مضيفاً أن إطلاق 'عارف' بلغة الإشارة يُعد تأكيداً على أن رسالة الثقافة المصرية يجب أن تصل إلى كل فرد من أبناء الوطن، خاصة ذوي الهمم، بلغة يفهمونها ويتفاعلون معها.

ومن جانبها، استعرضت أميرة صديق منصة "عارف" الرقمية التي أنتجها مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التبع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة (CULTNAT)، وشمل العرض باقة من الأفلام التي تأخذ المشاهد في رحلة عبر الزمن، من الألعاب التشاركية في مصر القديمة والرحلات التجارية إلى بلاد بونت، مرورًا باستكشاف الإسكندرية كعاصمة لثقافة المتوسط، وصولًا إلى قصص شيقة من التراث الطبيعي مثل رحلة أول زرافة أهداها محمد علي باشا إلى أوروبا.

كما سلط أحمد فتحي الضوء على أهمية المشروع، مشيرًا إلى أن لغة الإشارة ليست مجرد ترجمة، بل هي جسر ثقافي وهوية مستقلة. وقد جاء هذا العمل استجابةً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير كافة سبل الإتاحة، ليصبح هذا المحتوى التراثي الغني في متناول أيدي أبنائنا من الصم وضعاف السمع.

تأتي تلك الخطوة تتويجاً لجهود مكتبة الإسكندرية المستمرة لجعل المعرفة متاحة للجميع، فبعد توفر السلسلة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تأتي نسخة لغة الإشارة، لكسر حواجز الصمت، وفتح أبواب المعرفة والتراث المصري العريق أمام مجتمع الصم وضعاف السمع، مؤكدةً على حق الجميع في الوصول إلى ثقافتهم وهويتهم.

الاسكندرية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ أصلك مستقبلك لغة الإشارة التواصل الثقافي

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