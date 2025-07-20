القنصل الصيني: مكتبة الإسكندرية صرح ثقافي يحمل مكانة خاصة في وجداننا

أكد القنصل العام الصيني بالإسكندرية، يانغ يي، خلال كلمته في فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، على عمق العلاقات التاريخية والروابط الثقافية بين مصر والصين، مشددًا على أن الحوار الحضاري بين البلدين العريقين يشكل نموذجًا للتفاهم والتكامل بين الشرق والغرب.

وأعرب يانغ يي عن سعادته بالتواجد مجددًا في مكتبة الإسكندرية، التي وصفها بأنها صرح ثقافي يحمل مكانة خاصة في الوجدان الصيني، مثمنًا جهود المكتبة في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

كما توجّه بالشكر للدكتورة سحر على دراستها القيمة التي تناولت التفاعل بين أسرة تانغ الصينية والدولة الطولونية في مصر، والتي ألقت الضوء على جذور الصداقة الممتدة عبر آلاف السنين.

و أشار القنصل إلى أن العلاقات بين الحضارتين لم تكن وليدة اللحظة، بل تطورت تدريجيًا عبر طرق الحرير البحرية والبرية، وشملت مجالات الدين، والعلم، والسياسة، والاقتصاد، والثقافة، في إطار من الاحترام والتكافؤ.

وسلّط يانغ يي الضوء على محطات بارزة من هذا التفاعل، منها رحلات العلماء المسلمين الصينيين إلى مصر خلال العصور الإسلامية، ومنهم "ما ده شين"، الذي سجّل في مؤلفه "رحلة الحج" مشاهداته في القاهرة ومكة وإسطنبول.

كما أشار إلى تجربة الفقيه الصيني "ما جيان" الذي درس في الأزهر، وشارك في حركة الترجمة المتبادلة للكلاسيكيات الإسلامية والكونفوشيوسية، ما مثّل جسرًا للفهم المتبادل بين الفلسفتين.

وفي الجانب السياسي، أوضح القنصل أن مصر والصين تبادلتا الدعم في مقاومة الاستعمار خلال القرن العشرين، حيث اهتم المثقفون الصينيون بالتجربة المصرية في مواجهة الاحتلال البريطاني، كما قدم عرب ومسلمون دعمًا للصين في حربها ضد الغزو الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

أما في المجال الاقتصادي، فأشار يانغ إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شكّل نموذجًا مستقلًا عن المركزية الغربية، مستشهدًا بتجربة تصدير فول الصويا الصيني إلى مصر في القرن التاسع عشر لمكافحة الآفات الزراعية، وتكامل الصناعات اليدوية بين البلدين في مجالات مثل التبغ والسجائر.

كما تناول القنصل الجانب الرمزي في التبادل الحضاري، متحدثًا عن تشابه الرموز الروحية بين الثقافتين، مثل المسلات المصرية والأواني اليشمية الصينية، التي عكست رؤية مشتركة للعالم وللتواصل بين السماء والأرض.

وفي ختام كلمته، شدد القنصل العام على أن العلاقات الصينية المصرية، قديمًا وحديثًا، تمثل نموذجًا حيًا لتلاقي الحضارات على أساس من التبادل المتكافئ والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الهيمنة. مؤكدًا أن هذا الإرث الحضاري هو أساس بناء "مجتمع المستقبل المشترك الصيني-المصري"، في مواجهة تحديات عالم اليوم المتغير.

وأوضح أن الصين تؤمن بأن الحوار الثقافي والفكري بين الشعوب هو حجر الزاوية في بناء عالم يسوده السلام والتفاهم، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لمبادرات تعزيز التبادل الثقافي مع مصر، ولاسيما من خلال المنصات الفكرية مثل مكتبة الإسكندرية.