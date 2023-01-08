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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. لحظة انتشال فتاة على قيد الحياة من أسفل عقار منهار بأسيوط

إنقاذ فتاة من أسفل
إنقاذ فتاة من أسفل انقاض المنزل المنهار بأسيوط

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انتشال إحدى الفتيات الناجيات من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب مدينة أسيوط. 

وكانت قوات الإنقاذ السريع والحماية المدنية، تمكنت من انتشال إحدى الفتيات من إحدى شقق المنزل المنهار صباح اليوم، وتم نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

ونجحت قوات الإنقاذ السريع والبري، في تحديد مكان إحدى السيدات أسفل أنقاض المنزل المنهار بأسيوط، بعد اتصالها تليفونيا بأحد أقاربها المتواجدين خارج المنزل وتحديد مكانها أسفل الأنقاض، وتواصل قوات الإنقاذ السريع رفع الأنقاض للوصول إليها واستخراجها.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة، بوقوع انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق. 

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الاستعانة بمعدات الإنقاذ السريع بمراكز أسيوط لرفع أنقاض المنزل المنهار والبحث عن ناجين


وانتقل إلى موقع الحادث اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع والإسعاف والمرور. 
وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلته امتداد الجمعية الشرعية مأهول بالسكان 
وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيًا بمحيط المنطقة وقامت رئاسة حي غرب مدينة أسيوط بفصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال فتاة على قيد الحياة من أسفل الأنقاض وتواصل القوات رفع الأنقاض والبحث عن آخرين من سكان العقار.
واستعانت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري بمعدات الإنقاذ السريع بمركزي أسيوط والفتح للمساعدة في رفع أنقاض المنزل المنهار والبحث عن ناجين بمنطقة قلته بحي غرب أسيوط. 

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IMG-20230108-WA0028
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