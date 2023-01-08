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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواجد قوات الحماية المدنية..

12 سيارة إسعاف.. توجيهات عاجلة من محافظ أسيوط بخصوص العقار المنكوب

منزل أسيوط المنهار
منزل أسيوط المنهار

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يتابع حادث انهيار منزل  مكون من 5طوابق بمنطقة قلتة بحى غرب مدينة أسيوط موجها قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة  انتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض حيث تم انتشال فتاة على قيد الحياة وجارى البحث عن ناجيين. 

الاستعانة بمعدات الإنقاذ السريع بمراكز أسيوط لرفع أنقاض المنزل المنهار والبحث عن ناجين

جار البحث عن السكان.. ننشر الصور الأولى لعقار أسيوط المنكوب

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجار انقاذهم. 

محافظ أسيوط تكليفات للسكرتير العام والسكرتير المساعد  بتفقد موقع المنزل المنهار


وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفات للسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.


حيث انتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 3 سيارات حماية مدنية  وأكثر من 12 سيارة اسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الانقاض وانتشال السكان وفريق الاغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور محمد بشير رئيس غرب ونوابه ومعدات الحملة الميكانيكية وتم فرض طوق أمني حول المنزل وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج فتاة من تحت الانقاض على قيد الحياة  وتم نقلها للمستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة وجارى انقاذ باقى السكان. 

جار البحث عن السكان.. ننشر الصور الأولى لعقار أسيوط المنكوب

ليلة حزينة في أسيوط|انهيار منزل والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.. فيديو وصور


وأمر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحى غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

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