جار البحث عن السكان.. ننشر الصور الأولى لعقار أسيوط المنكوب

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط رفع أنقاض المنزل المنهار بمدينة أسيوط والبحث عن ناجين من سكانه.



وكان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق.



وانتقل إلى موقع الحادث اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع والإسعاف والمرور.

وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلته امتداد الجمعية الشرعية مأهول بالسكان.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيًا بمحيط المنطقة وقامت رئاسة حي غرب مدينة أسيوط بفصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من إنقاذ فتاة من أسفل الأنقاض وتواصل القوات رفع الأنقاض والبحث عن آخرين من سكان العقار.

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