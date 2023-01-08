انهيار منزل من 3 طوابق في أسيوط والبحث عن سكانه

انهار منزل مكون من 3 طوابق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمنطقة قلتة حي غرب مدينة أسيوط، وجاري البحث عن سكان أسفل الأنقاض.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل بمنطقة قلتة مأهول بالسكان.



انتقل الى موقع الحادث ضباط القسم الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة قلتة امتداد الجمعية الشرعية.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيًا بمحيط المنطقة وجاري رفع الأنقاض والبحث عن سكان، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.