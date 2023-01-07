بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في تصادم 4 سيارات بأسيوط

أصيب 10 أشخاص في تصادم 4 سيارات بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي بحري قرية بني سند بمركز منفلوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام .

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم 4 سيارات بحري مدخل قرية بني سند بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي ووجود مصابين .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والمرور وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ربع نقل و وسيارة ملاكي وتاكسي

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " ش . أ . ن " 13 عاما ، و " م . ش . ح " 45 عاما ، و " ا . أ . ل " 16 عاما ، و " ش. ش . م " 37 عاما ، و " ك . ش . ش " 5 سنوات ، و " إ . ش . ف " 56 عاما ، و " ح. س " 35 عاما ، و " ف . م . ع " 25 عاما ، و " م . ع . ز " 25 عاما ، و " ع . ر. ع " 18 عاما ، تم نقل 9 مصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وحالة مستشفى أسيوط العام ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

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