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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في تصادم 4 سيارات بأسيوط

تصادم 4 سيارات باسيوط
تصادم 4 سيارات باسيوط

أصيب 10 أشخاص في تصادم 4 سيارات بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي بحري قرية بني سند بمركز منفلوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام .

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم 4 سيارات بحري مدخل قرية بني سند بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي ووجود مصابين .

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والمرور وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ربع نقل و وسيارة ملاكي وتاكسي

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " ش . أ . ن " 13 عاما ، و " م . ش . ح " 45 عاما ، و " ا . أ . ل " 16 عاما ، و " ش. ش . م " 37 عاما ، و " ك . ش . ش " 5 سنوات ، و " إ . ش . ف " 56 عاما ، و " ح. س " 35 عاما ، و " ف . م . ع " 25 عاما ، و " م . ع . ز " 25 عاما ، و " ع . ر. ع " 18 عاما ، تم نقل 9 مصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وحالة مستشفى أسيوط العام ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة . 

 

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