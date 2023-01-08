تعرف على اشتراطات تنظيم عمل المحال وتشغيلها بالقانون الجديد |تفاصيل

حدد قانون المحال العامة رقم 153 لسنة 2019، اشتراطات معينة لتنظيم عمل المحال وتشغيلها ، حيث حدد 15 شرطا وهي كالاتي..

1 – يجب وضع لافتات إرشادية للتوعية في كافة أجزاء المنشأة.

۲ – على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الأولية للعاملين في أماكن العمـل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع في مكـان ظاهر وآمن وبحيث يكون في متناول العاملين .

3 – يجب أن تظل الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنـشأة ومحتوياتهـا مـن آلات وأوعية وأجهزة وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام وإصلاح ما يتلف منهـا أولاً بأول وتغسل الأرضيات جيداً وأن تكون مستوية ونظيفة.

4 - تلتزم المنشأة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية الملائمـة لطبيعـة العمـل والمخاطر.

5 – مراعاة عدم تراكم القمامة والمخلفات خاصة في المناور والـتخلص منهـا أولا بأول.

6 – يجب تثبيت الأرفف بشكل جيد.

7 – منع التدخين أو إشعال مصادر اللهب.

8 – التخلص الآمن من المخلفات بأنواعها.

۹ – تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلـو الأرضـيـات مـن المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق.

10 – يجب أن تكون الممرات واسعه ولا تعيق الحركة.

11 – يحظر الحرق المكشوف للمخلفات.

۱۲ – عدم تجاوز مستويات الضوضاء الحدود القصوى المسموح بها.

۱۳ – مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية بما يكفـل تـأمين بيئـة العمـل وعوامل الأمان للعاملين.

14 – مطابقة مياه الصرف الصحي الناتجة للمعايير المعتمدة قبل الصرف علـى شبكة الصرف الصحي.

15 – التخلص السليم والآمن بيئيا من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط.