رواية "أولاد نونان" للكاتب محمود خليل تشارك في معرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار السعيد رواية اولاد نونان للكاتب محمود خليل ويشارك بها ضمن إصدارات الدار الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

تدور أحداث الرواية حول اختراق لعالم استغلال ذوى الإحتياجات الخاصة فى جنى الأرباح بطرق غير مشروعة! من هم أولاد نونان؟ وما نوع الإعاقة التى تجمع هؤلاء الفئة من الناس!

رواية اولاد نونان

طُرح الإصدار الأول منها فى معرض الشارقة ٢٠٢٢ ، ستتواجد الرواية فى جناح دار السعيد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يتاير ٢٠٢٣ وسيتم طرحها فى المكتبات قبل المعرض.

الكاتب محمود خليل مهندس وقد بدأ الكتابة منذ فترة طويلة إلا انه نشر أول أعماله فى عام ٢٠٢١ وهما رواية فيلا حلوان ولها طابع بوليسي اجتماعي ورواية "يوستينا" ولها طابع تاريخي والتي صدرت في 2022 عن دار حابي للنشر والتوزيع ورواية اولاد نونان هى ثالث أعماله المنشورة عن دار السعيد.