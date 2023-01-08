بعد تحديد موقعها بالتليفون.. إنقاذ سيدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بأسيوط

نجحت قوات الإنقاذ السريع والبري من انتشال سيدة على قيد الحياة تدعى " آمال عبد الخالق صالح " من أسفل أنقاض المنزل المنكوب بأسيوط ، والتي كانت تتحدث مع قوات الإنقاذ عبر التليفون لتحديد موقعها أسفل الأنقاض.

وكانت السيدة آمال عبد الخالق صالح " تواصلت مع احد أقاربها من أسفل أنقاض المنزل المنهار ونجحت قوات الإنقاذ في تحديد موقعها ورفع الأنقاض عنها واستخراجها وتم نقلها إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج.

وكان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع والإسعاف والمرور.

وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلته امتداد الجمعية الشرعية مأهول بالسكان.