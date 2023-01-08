"لا يوجد إسعاف" .. نقل مسنة بريطانية على غطاء حاوية قمامة يثير الغضب

تعرضت جدة بريطانية تدعي باميلا رولف، تبلغ من العمر 79 عاما، إلي كسر اثناء تواجدها في حديقة منزلها، وعند إتصال ذويها بالإسعاف، بلغوهم أنهم لم يستطيعوا توفير سيارة إسعاف، طبقا لما ذكره موقع “الديلي ميل”.

وإستعان جيران الجدة بغطاء صندوق مهملات، وضوعها فوقه حتى لا تتضاعف الكسور التي تعرضت لها، وقالت عائلتها إن تأخيرات الطاقم الطبي وصلت إلى أسوأ مستوى لها على الإطلاق، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

ولم يقتصر الأمر على إفتقار سيارات الإسعاف فقط، بل وضعت الجدة على سرير داخل المستشفي بعد ثماني ساعات من سقوطها وخضعت لعملية جراحية فى اليوم التالى.

قالت السيدة هاميلتون إبنة الجدة البريطانية إنه "فى حين أن أحد القواعد الأولى هو عدم نقل شخص ما، قال أحد المارة إن شخصًا ما توفي مؤخرًا أثناء انتظار سيارة إسعاف".

وأضافت أنهم حاولوا لنقلها إلى المستشفى بأنفسهم، وفكروا في استخدام لوح لنقل السيدة رولف، لكن أحد الجيران قام بنزع غطاء حاوية القمامة لنقلها إلى المستشفي.

وإعتبر البريطانيين أن هذا ناقوس خطر، يدق حول مستقبل الرعاية الصحية في بريطانيا.