عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقطات تحبس الأنفاس .. جبال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر | شاهد

جبال مكة تكتسي بالأخضر
جبال مكة تكتسي بالأخضر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لقطات خلابة لجبال مدينة مكة المكرمة وهي مكتسية باللون الأخضر وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً.

وقالت قناة "العربية" إنه في حين تسابق عشاق التصوير في توثيق مشاهد اكتساء جبال وسهول مكة المكرمة في السعودية بالخضرة، بعد موجات الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مرورًا بالحالة المطرية "مدرار" على منطقة مكة التي نتج عنها انطلاق مساحات من النباتات الخضراء على مد البصر، في حالة لم تشهدها المنطقة منذ أعوام، وشكَّلت لوحات جمالية دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع بالمناظر الخلابة.

وأضافت القناة أن المصور محمد الهذلي أن يرصد الخضرة التي لونت العديد من المواقع وحولتها إلى لوحات جمالية، وانطلاق مساحات شاسعة من النباتات الخضراء بشكل غير اعتيادي في شرق مكة المكرمة وكذلك جدة في السعودية مما يثبت سهولة تحول أراضي الجزيرة العربية إلى مروج وأنهار.

السعودية.. الأرصاد تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في مكة المكرمة

أمطار غزيرة على مكة المكرمة وتحذيرات من تجدد السيول

الجبال تتحول إلى لوحة فنية

سبب خضرة الجبال

ونقلت "العربية" عن مستشار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حميد الدوسري قوله إن سبب الخضرة التي تكتسي بها جبال منطقة مكة بسبب توالي الأمطار خلال مدة زمنية طويلة، وأغلبها أمطار خفيفة لكنها مستمرة، ومعروف أن أثر المطر الخفيف المستمر أفضل من المطر السريع الغزير، فالمطر الخفيف تتروى منه الأرض ولا تسيل، والمطر الغزير يجرف الأرض وينحدر عنها فتجف بسرعة ولا تنبت، وينحصر النبات فقط في أماكن تجمع الماء في المنخفضات.

هكذا أصبحت جبال مكة

وأشار الدوسري إلى أن السبب الثاني هو الجو الملائم لنمو النبات، فهذه الأيام ليست الأجواء حارة ولا باردة، فهي أفضل ما تكون فيه نمو النباتات، والسبب الثالث وجود مخزون قديم من البذور بين الصخور في الجبال لم يجد فرصة للنمو في الأعوام السابقة، والآن أصبحت الفرصة مهيأة له.

الجبال تتحول إلى حدائق غناء

من جانبه، نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على منصة تويتر مقطع فيديو للمواطن عبد الإله السلمي، وثَّق مناظر خلابة لجبال ‫مكة وهي تكتسي الخضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرًا، فيما نشر حساب أمانة مكة المكرمة صورًا وثَّقتها المواطنة هلا الحربي في منطقة عين شمس بمكة المكرمة.

 

الأمطار الغزيرة مكة السعودية مكة المكرمة جبال مكة المكرمة جبال مكة مدينة مكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة أحد توأمين خلال الاحتفال بالسبوع

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

سكتة قلبية.. سبب الوفاة المفاجئة للاعب باريس سان جيرمان السابق مبامي|فيديو

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

شوبير يعلن انتهاء الأهلي من صفقة جديدة.. وتخوف من رد فعل مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

السعودية.. الأرصاد تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في مكة المكرمة

بالصور| سقوط أمطار على مكة المكرمة

السعودية.. أمانة مكة المكرمة تصدر 6 تنبيهات وتعليمات للجميع

أمطار غزيرة على مكة المكرمة وتحذيرات من تجدد السيول

الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة

وصل إلى انعدام الرؤية .. الضباب يغطي سماء مكة المكرمة .. صور

ترشيحاتنا

متعددة العلاقات.. قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

الجمهوريون بالمرصاد .. بايدن يزور حدود المكسيك في محاولة لمعالجة أزمة المهاجرين | تقرير

توقعات الخبراء.. إلى أين سيتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

أشيك عربية صيني.. شيري انفي مستعملة بـ 145 ألف جنيه| صور

ليس وديع فقط.. حكاية فنانة شهيرة ومطرب ماتو بسبب عمليات التجميل

الدوري في خطر .. الزمالك يتوعد وكهربا فى ورطة والحل بيد الفيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة إصدار هوية سعودية لـ «كريستيانو رونالدو»| إيه القصة؟

بسبب الشاشات.. مقطع فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمتجر شهير| فما القصة؟

نشرة المرأة والصحة.. نبتة شهيرة رخيصة الثمن تخفض الوزن وتقي من السرطان وتعالج البروستاتا.. هاجر أحمد بفستان سعره خيالي في برنامج سهرانين

إطلالة جريئة.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

معلومات صادمة عن فنانة مشهورة نسجت خيوط الذهب على الكعبة

عقار أسيوط المنكوب.. كواليس ليلة الرعب وانتشال سيدة حية بعد اتصالها تليفونيا

متحور يوم القيامة .. مفاجأة تكشفها الصحة عن كورونا الجديد

بعد طرح ذات عائد الـ25%.. عواقب كسر شهادة الاستثمار.. تكسب ولا تخسر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ