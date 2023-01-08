لقطات تحبس الأنفاس .. جبال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لقطات خلابة لجبال مدينة مكة المكرمة وهي مكتسية باللون الأخضر وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً.

وقالت قناة "العربية" إنه في حين تسابق عشاق التصوير في توثيق مشاهد اكتساء جبال وسهول مكة المكرمة في السعودية بالخضرة، بعد موجات الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مرورًا بالحالة المطرية "مدرار" على منطقة مكة التي نتج عنها انطلاق مساحات من النباتات الخضراء على مد البصر، في حالة لم تشهدها المنطقة منذ أعوام، وشكَّلت لوحات جمالية دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع بالمناظر الخلابة.

وأضافت القناة أن المصور محمد الهذلي أن يرصد الخضرة التي لونت العديد من المواقع وحولتها إلى لوحات جمالية، وانطلاق مساحات شاسعة من النباتات الخضراء بشكل غير اعتيادي في شرق مكة المكرمة وكذلك جدة في السعودية مما يثبت سهولة تحول أراضي الجزيرة العربية إلى مروج وأنهار.

سبب خضرة الجبال

ونقلت "العربية" عن مستشار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حميد الدوسري قوله إن سبب الخضرة التي تكتسي بها جبال منطقة مكة بسبب توالي الأمطار خلال مدة زمنية طويلة، وأغلبها أمطار خفيفة لكنها مستمرة، ومعروف أن أثر المطر الخفيف المستمر أفضل من المطر السريع الغزير، فالمطر الخفيف تتروى منه الأرض ولا تسيل، والمطر الغزير يجرف الأرض وينحدر عنها فتجف بسرعة ولا تنبت، وينحصر النبات فقط في أماكن تجمع الماء في المنخفضات.

وأشار الدوسري إلى أن السبب الثاني هو الجو الملائم لنمو النبات، فهذه الأيام ليست الأجواء حارة ولا باردة، فهي أفضل ما تكون فيه نمو النباتات، والسبب الثالث وجود مخزون قديم من البذور بين الصخور في الجبال لم يجد فرصة للنمو في الأعوام السابقة، والآن أصبحت الفرصة مهيأة له.

من جانبه، نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على منصة تويتر مقطع فيديو للمواطن عبد الإله السلمي، وثَّق مناظر خلابة لجبال ‫مكة وهي تكتسي الخضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرًا، فيما نشر حساب أمانة مكة المكرمة صورًا وثَّقتها المواطنة هلا الحربي في منطقة عين شمس بمكة المكرمة.