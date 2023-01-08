تحذير عاجل من البحرين بشأن طقس يوم الاثنين

حذرت إدارة الأرصاد الجوية في البحرين من الطقس المتوقع في جميع أرجاء المملكة يوم غد، حيث قالت إن المنطقة ستتأثر بأجواء غير مستقرة نتيجة لمرور منخفض جوي على البحرين.

حالة الطقس في البحرين

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية في البحرين عن مصدر مسؤول بالإدارة قوله: "شهدت مملكة البحرين خلال نهاية الأسبوع الماضي أجواء غير مستقرة نتيجة لمرور منخفض جوي متعمق على المنطقة أدى إلى تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف مناطق المملكة لعدة أيام، كانت ذروتها يوم الخميس حيث كانت الأمطار مصحوبة بالرعد وهبات قوية إلى شديدة السرعة في بعض الأحيان".

وأضاف: "أعلى معدل هطول يومي تم رصده في محطة درة البحرين الآلية بلغ 28.6 ملم، تلتها فترة هدوء مع طقس بارد خصوصا خلال الليل والصباح الباكر مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومن المتوقع أن تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية يوم غد الاثنين".

وتابع المصدر: "نتيجة لمرور منخفض جوي على البحرين بحسب آخر تحديثات النماذج العددية، ستتأثر المنطقة بأجواء غير مستقرة، حيث تتهيأ الفرص، فجر يوم الثلاثاء القادم لتساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا تصاحبها هبات شديدة السرعة، وتعاود الرياح الشمالية الغربية هبوبها خلال المساء لتصل من نشطة إلى قوية السرعة أحيانا وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية إلا أن الحرارة المحسوسة تكون أقل من ذلك".

وقال إنه من خلال المؤشرات الحالية لنماذج الطقس العددية من المتوقع أن تتأثر البحرين بمرور سلسلة من المنخفضات الجوية نهاية هذا الأسبوع وخلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع فرص لتساقط الأمطار على المملكة.

وأهابت إدارة الأرصاد الجوية، بأخذ الحيطة والحذر خصوصا مرتادي البحر، ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية في البحرين عبر قنواتها.