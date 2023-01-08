عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التفاصيل الكاملة لأول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبادلت روسيا وأوكرانيا، الأحد، نحو 100 أسير من الجانبين، وذلك وسط استمرار الضربات التي وصفتها موسكو بـ"الانتقامية" وطالت مواقع أوكرانية، وذلك في أول عملية تبادل للأسرى منذ بداية العام الجديد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إتمام صفقة تبادل أسرى مع كييف، أسفرت عن تحرير خمسين جنديا روسيا، ستوصلهم القوات الجوية الروسية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 8 يناير، ونتيجة لعملية تفاوض، تم إعادة 50 جنديا روسيّا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".

وأضاف البيان : "سيتم نقل جميع الجنود على متن طائرات نقل عسكرية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل، وهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

ومن جانبها قالت الرئاسة الأوكرانية، إنه " تم تنفيذ عملية تبادل أسرى مع روسيا نتج عنها إطلاق سراح 50 جنديا من قواتنا".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في 31 ديسمبر الماضي عن إطلاق سراح 82 جنديا روسيا كانوا في الأسر.

وتم تبادل الأسرى على نطاق واسع بين موسكو وكييف في 3 نوفمبر أسفر عن عودة 107 أشخاص إلى روسيا.

وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تستعد لصد هجوماً أوكرانيا كبيرا

أعلنته روسيا.. انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في أوكرانيا رغم اشتعال القتال

ضربة انتقامية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إنها قتلت أكثر من 600 عسكري أوكراني في هجوم صاروخي موسع على مبانٍ في شرق أوكرانيا توجد بها قوات أوكرانية بشكل مؤقت.

وذكرت أن الضربة على كراماتورسك تأتي انتقاماً لهجوم دموي شنته أوكرانيا مؤخراً على قوات روسية في ماكيفكا.

وأوضحت الوزارة أنَّ "منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات الـ24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك، وقد تم التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجع رقم 47"، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا توداي" الروسية.

وأضافت الوزارة أنه "نتيجة لهجوم صاروخي مكثف على نقاط تمركز مؤقتة لوحدات تابعة للقوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني مصرعهم".

الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا وزارة الدفاع الروسية روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة أحد توأمين خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

سكتة قلبية.. سبب الوفاة المفاجئة للاعب باريس سان جيرمان السابق مبامي|فيديو

مفاجأة فى سعر عيار 21..بعد الإعلان عن أول صندوق استثمار للذهب| تفاصيل

موضوعات متعلقة

حقا نعيش حربا عالمية.. الخريطة الكاملة لأسلحة 30 دولة تستخدمها أوكرانيا ضد روسيا

علاوة التضخم وزيادة 360 ألف موظف.. مخاوف من إضراب 2.5 مليون ألماني بنهاية يناير.. الآثار الاقتصادية لحرب روسيا تعصف بالموظفين.. وجولة مفاوضات منتظرة مع سلطات برلين

كسر أهداف موسكو.. تطورات القتال بين روسيا وأوكرانيا بعد هدنة الـ36 ساعة

رقم غريب لقتلى روسيا في الحرب.. ادعاءات أوكرانية خيالية

مستشار زيلينسكي: نتنياهو يمكن أن يصبح وسيطا فعالا بين روسيا وأوكرانيا

ترشيحاتنا

"اللي عملوه فيه هيتردلهم".. مأساة مسنة طردها أبناءها في الشارع| اعرف قصتها

التفاصيل الكاملة لأول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 2023

صلاة المغرب في وقتها.. صليها فورا لـ9 أسباب ولا تؤخرها بعد الآن

فتوح يغيب لليوم الثاني عن مران الزمالك ويرفض الخضوع لاختبار المنشطات

«بينصب على الأهالى»..أول تحرك برلماني ضد أزمة «أبليكيشن مكوجى»

المغربي الركراكي ضمن قائمة أفضل مدربين في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض كارثية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي البقدونس؟

في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور لـ انتصار آثارت ضجة كبيرة.. صور

قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

حقيقة إصدار هوية سعودية لـ «كريستيانو رونالدو»| إيه القصة؟

فيديو

من أمام الكعبة.. فيديو مؤثر لعارضة الأزياء مارلين الحمير بعد اعتناقها الإسلام

قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

معلومات صادمة عن فنانة مشهورة نسجت خيوط الذهب على الكعبة

عقار أسيوط المنكوب.. كواليس ليلة الرعب وانتشال سيدة حية بعد اتصالها تليفونيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ