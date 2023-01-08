التفاصيل الكاملة لأول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 2023

تبادلت روسيا وأوكرانيا، الأحد، نحو 100 أسير من الجانبين، وذلك وسط استمرار الضربات التي وصفتها موسكو بـ"الانتقامية" وطالت مواقع أوكرانية، وذلك في أول عملية تبادل للأسرى منذ بداية العام الجديد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إتمام صفقة تبادل أسرى مع كييف، أسفرت عن تحرير خمسين جنديا روسيا، ستوصلهم القوات الجوية الروسية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 8 يناير، ونتيجة لعملية تفاوض، تم إعادة 50 جنديا روسيّا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".

وأضاف البيان : "سيتم نقل جميع الجنود على متن طائرات نقل عسكرية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل، وهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

ومن جانبها قالت الرئاسة الأوكرانية، إنه " تم تنفيذ عملية تبادل أسرى مع روسيا نتج عنها إطلاق سراح 50 جنديا من قواتنا".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في 31 ديسمبر الماضي عن إطلاق سراح 82 جنديا روسيا كانوا في الأسر.

وتم تبادل الأسرى على نطاق واسع بين موسكو وكييف في 3 نوفمبر أسفر عن عودة 107 أشخاص إلى روسيا.

ضربة انتقامية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إنها قتلت أكثر من 600 عسكري أوكراني في هجوم صاروخي موسع على مبانٍ في شرق أوكرانيا توجد بها قوات أوكرانية بشكل مؤقت.

وذكرت أن الضربة على كراماتورسك تأتي انتقاماً لهجوم دموي شنته أوكرانيا مؤخراً على قوات روسية في ماكيفكا.

وأوضحت الوزارة أنَّ "منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات الـ24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك، وقد تم التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجع رقم 47"، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا توداي" الروسية.

وأضافت الوزارة أنه "نتيجة لهجوم صاروخي مكثف على نقاط تمركز مؤقتة لوحدات تابعة للقوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني مصرعهم".