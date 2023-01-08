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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة مسار إجباري تشارك في فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية

مسار إجباري
مسار إجباري

تشارك فرقة مسار إجباري في فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، وذلك بحفل غنائي ضخم على مسرح أوبرا تونس في مدينة الثقافة، مساء الأربعاء 25 يناير.


وتضع الفرقة المصرية لمستها الغنائية لأول مرة في إطار الحفلات الرسمية للدورة الثامنة من مهرجان أيام قرطاج الموسيقية،  التي تنطلق فعالياته مساء السبت 21 يناير وتستمر على مدار أسبوع متواصل.

 

وتشهد العاصمة التونسية طوفانا موسيقيا من التجارب الغنائية المحلية والعربية والعالمية خلال أيام المهرجان بمشاركة أكثر من ثلاثين عرضا موسيقيا تم اختيارها من أصل 97 عرضا تقدموا للمشاركة في النسخة الجديدة لهذا العام، التي تأتي تحت إدارة الفنانة التونسية درصاف حمداني.

 

ومن جانبه كشف أيمن مسعود، عضو مسار إجباري عن مفاجأة الفرقة لجمهورها التونسي بالعرض الحي الأول لأغنيتين من ألبومها الجديد "نص الحاجات"، من بينها أغنية "بقيت غريب" التي ظهرت مؤخرا بشكل فيديو كليب، مع تقديمها توليفة من أشهر أغانيها مثل "بقيت حاوي" و"نهايات الحكاوي" و"اقرا الخبر" و"أنا هويت"، معبرا عن سعادة الفرقة للعودة إلى تونس بعد غياب أكثر من خمس سنوات  بالمشاركة للمرة الثانية في فعاليات أيام قرطاج.


وتحتضن عروض المهرجان هذا العام 17 حفل موسيقي من تونس، من بينها عرض "كيما الريح" للمطربة أماني الرياحي، وعرض "إنسان" لمهدي غانم وعرض "هدرة" لضرار الكافي، و"فراشة" لغسان الغريسي، إضافة إلى عروض دولية من المغرب وفرنسا والبحرين ومالي والأردن، أبرزها الفرقة الأردنية جدل والفنان الأردني الفرعي.

 

وقالت الفنانة والباحثة درصاف حمداني، مديرة أيام قرطاج الموسيقية أن المهرجان يسعى لتقديم رؤية عصرية للتجارب الفنية الجديدة في الساحة الفنية التونسية بشكل خاص مع الانفتاح على المشاريع العربية والعالمية، مؤكدة سعيها لإحياء الروح الشبابية والتجديد في المهرجان التونسي مع تشجيع المواهب الفنية الجديدة للأمام وإعطائها فرصة تقديم عروضها أمام الجمهور مع مزيج من العروض الاحترافية الشهيرة في العالم العربي.

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