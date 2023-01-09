نوع من المكسرات يؤدى إالى وفاه الاطفال

عين الجمل من أهم الثمار التى تشبه المخ، وتتميز بالطعم المميز وتعتبر من أهم المكسرات التى نستخدمها فى حياتنا، وخاصة فى شهر رمضان، كما تحتوى على العديد من الفوائد التى تفيد جسم الإنسان.

ويحتوى عين الجمل على العديد من الفيتامينات "كفيتامين ه و ب"، كما أنه يحتوى على بعض المعادن الهامة للجسم كالكالسيوم والحديد والبروتين والبوتاسيوم.

على الرغم من أن الجوز مُفيد للصحة إلا أنّ تقديمهِ بكميات كبيرة لطفلكِ يُمكن أن يُسبب لهُ بعض الأضرار ووفقا لموقع هيلثى..

– مشاكل في الجهاز الهضمي:

وذلك لاحتواء الجوز على الألياف الغذائيّة التي قد يُؤدي الإفراط في استهلاكها إلى حدوث بعض المشاكل، مثل: الانتفاخ.والإسهال ووجع المعدة وبالتالي قد تؤدي إلى حُدوث جفاف عند طفلكِ.

– زيادة الوزن:

يُعدّ الجوز مصدراً غنياً بالسُعرات الحراريّة. لذا فإنّ الإفراط في تَناوله قد يؤدي ذلك إلى زيادة وزن طفلكِ.

– احتمالية الإصابة بالاختناق:

يُوصى بتَقطيع الجوز إلى قِطع صغيرة عند تَقديمه لطفلكِ غير القادر على مضغ الطعام. لتجنّب خطر إصابتهِ بالاختناق مما يؤدى فى بعض الحالات الى الوفاه.