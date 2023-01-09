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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

رغم فوائده الخارقة.. احذري تناول الخيار مع وجبات طعامك لهذه الأسباب

صدى البلد

غالبًا ما يُنصح بتناول الخيار، المعروف بمحتواه العالي من الماء، للأشخاص الذين يعانون من السمنة، يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول، لكن اتضح أنه لا يجب على المرء تناول الخيار مع الغداء أو العشاء. لكن لماذا؟


يعد الخيار ممتازا لفقدان الوزن لأنه غني بالمحتوى المائي، كما أن البذور الموجودة في الخيار تساعد في منع الإمساك، كما أن محتوى الألياف والمياه يساعد على الشعور بالشبع يجب دائمًا تناول الخيار مع قشره بعد غسله جيدًا، ولكن، تناول الخيار مع الوجبات يمكن أن يسبب عسر الهضم لبعض الناس بسبب مركب يسمى cucurbitacin (فئة من المركبات الكيميائية الحيوية). أيضًا، قد يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في صحة الجهاز الهضمي صعوبة في هضم الخيار بسبب هذا المركب، حيث يُعرف أنه يسبب مشاكل عسر الهضم مثل الغازات والانتفاخ.

 

وفقا لموقع express.co.uk يتركز مركب Cucurbitacin بالقرب من نهايات الخيار يتم إنتاج هذه المركبات كآلية للدفاع عن النفس لحماية نفسها من الأكل ويكون طعمها مرير إلى حد ما. عن طريق إزالة نهايات الخيار، فإنك تحد من فرص انتشار هذا المركب إلى بقية الخيار، لذا يجب تناول الخيار على شكل سلطات (كوجبة كاملة)، إذا أراد الأشخاص إدراجه في نظامهم الغذائي، فعليهم رش بعض الملح والفلفل وبذور السمسم لتقليل الانتفاخ أو عن طريق مزجها بالخضراوات ذات الأوراق الخضراء.

 

فوائد الخيار المتعددة
جيد لصحة العظام

يحتوي الخيار على فيتامين ك، مما يقلل من حدوث كسور العظام، يستخدم جسم الإنسان فيتامين ك لتكوين العظام وأيضًا لتقليل مخاطر النزيف في الحالات المرضية للكبد. فيتامين K مطلوب أيضًا من قبل الجسم لامتصاص الكالسيوم وتكوين العظام.

 

يساعد الهضم ويتحكم في نسبة السكر في الدم

المحتوى العالي من الماء والألياف الغذائية فعال بشكل خاص في تطهير الجسم من السموم وتحسين الهضم. تعمل الألياف على إبطاء امتصاص السكر والدهون في الجسم وبالتالي تمنع حدوث ارتفاعات مفاجئة في مستوى السكر في الدم.

 

مفيد لصحة القلب


يساعد وجود البوتاسيوم والمغنيسيوم في تنظيم ضغط الدم. تساعد الألياف على إدارة مستوى الكوليسترول الكلي في الجسم وتحسين صحة القلب.

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