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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. إمام عاشور ينشر الصور الأولي من حفل خطوبته.. ومنة فضالي برفقة مي كساب وإيمان العاصي من كواليس مسلسل العمدة

خطوبة إمام عاشور
خطوبة إمام عاشور

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


الحمد لله.. إمام عاشور ينشر الصور الأولي من حفل خطوبته.. شاهد

شارك إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، الصور الأولي من حفل خطوبته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق إمام عاشور علي الصور، كاتبًا: “الحمد لله”.


أصالة ناعية ابن جورج وسوف: الله يصبّر قلب هالإنسان الكبير المجروح

نعت الفنانة أصالة، الفنان جورج وسوف عقب وفاة ابنه وديع، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

وكتبت أصالة في تغريدة لها: “الله يرحم والدتك ويرحم الخلوق صاحب السمعه الطيبه وديع اللي الناس كلها بتدعي له وبتترخّم عليه الله يرحم اللي سبقونا ويرحم قلب الحي من الحزن الصّعب ويارب الله يصبّر قلب هالإنسان الكبير المجروح جرح كبير ⁧‫#جورج_وسوف‬⁩”.


تامر حسني ينشر صورا من حفل الشارقة بالإمارات.. ويعلق: فوق الرائع

نشر الفنان تامر حسني صورًا من حفله الغنائي في الشارقة بالإمارات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق تامر حسني علي الصور، كاتبًا: “كل الشكر لجمهور الشارقة الراقي المحترم بالإمارات الحبيبة كان حفل فوق الرائع بحضوركم الكريم".


زوجات جعفر.. منة فضالي برفقة مي كساب وإيمان العاصي من كواليس مسلسل العمدة

شاركت الفنانة منة فضالي صورة من كواليس مسلسل “العمدة”، المقرر عرضه بموسم رمضان 2023، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي في الصورة برفقه كل من الفنانة مي كساب والفنانة إيمان العاصي، وعلقت منة فضالي علي الصورة، كاتبة: “زوجات جعفر العمدة، نرجس، ثريا، دلال، إخراج محمد سامي رمضان 2023”.


شاهد| حسن شاكوش يشارك صورة برفقة عماد متعب.. ويعلق: حبيبي

شارك المطرب حسن شاكوش، صورة برفقه عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق حسن شاكوش علي الصورة، عبر خاصية “الاستوري”، كاتبًا: “حبيبي”.

امام عاشور ابن جورج وسوف جورج وسوف تامر حسني مسلسل العمدة

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