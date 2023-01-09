زوجات جعفر.. منة فضالي برفقه مي كساب وإيمان العاصي من كواليس مسلسل العمدة

شاركت الفنانة منة فضالي صورة من كواليس مسلسل “العمدة”، المقرر عرضه بموسم رمضان 2023، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي في الصورة برفقه كل من الفنانة مي كساب والفنانة إيمان العاصي، وعلقت منة فضالي علي الصورة، كاتبة: “زوجات جعفر العمدة، نرجس، ثريا، دلال، إخراج محمد سامي رمضان 2023”.

وكشفت الفنانة منة فضالى، عن مشهد طريف جمعها بالفنان محمد رمضان فى مسلسل “جعفر العمدة” والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وقالت منة فضالى، فى لقاء ببرنامج “theinsiderar” بالعربى : هناك مشهد جمعنى بالفنان محمد رمضان حيث أقوم بضرب إحدى زوجاته ولكنه قرر أن يتدخل ويحجز بيننا وبعدها قرر انه يشلنى فجأة وقال لى “إيه دا انتي وزنك كام كيلو، أنتي جيتي منين”.

وأضافت منة فضالى : أقدم فى المسلسل شخصية الزوجة الثالثة للعمدة جعفر الذى يقوم بدوره محمد رمضان وهى زوجة فرفوشة وتحاول أن تكيد زوجات رمضان طوال الوقت.

منة فضالى ومسلسل العمدة

وشاركت منة فضالي، صورة لها من كواليس مسلسل العمدة المقرر عرضه في رمضان 2023، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وشاركت الفنانة منة فضالي، في العديد من الأعمال، ولكن أخر أعمالها: مسلسل "مشوار الونش" والذي يتم عرضه حاليا، بطولة كل من: الفنان محمد رجب، والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.