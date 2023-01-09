عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد| حسن شاكوش يشارك صورة برفقه عماد متعب.. ويعلق: حبيبي

حسن شاكوش وعماد متعب
حسن شاكوش وعماد متعب

شارك المطرب حسن شاكوش، صورة برفقه عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلق حسن شاكوش علي الصورة، عبر خاصية “الاستوري”، كاتبًا: “حبيبي”.

أخويا وصديقي.. حسن شاكوش ينعي وديع جورج وسوف

حسن شاكوش: أتمنى الغناء مع هيفاء وهبي

يذكر أنه قال مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

وأعلن حسن شاكوش عن موعود عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.

المطرب حسن شاكوش حسن شاكوش عماد متعب الأهلى النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

موضوعات متعلقة

هنا الزاهد مع تماثيل نجوم هوليوود في أحدث ظهور.. شاهد

زوجات جعفر.. منة فضالي برفقه مي كساب وإيمان العاصي من كواليس مسلسل العمدة

بفيديو عفوي| ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل ضرب نار.. شاهد

تامر حسني ينشر صورا من حفل الشارقة بالإمارات.. ويعلق: فوق الرائع

بإطلالة ملائكية.. أسماء أبو اليزيد من كواليس عرض "تقدر" لإحياء المسرح المدرسي

أصالة ناعية ابن جورج وسوف: الله يصبّر قلب هالإنسان الكبير المجروح

الحمد لله.. إمام عاشور ينشر الصور الأولي من حفل خطوبته.. شاهد

ترشيحاتنا

البرازيل.. قوات الأمن تعتقل أكثر من 400 شخص متورطين بأعمال الشغب الأخيرة

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

يحارب سرطان الرئة ..كوب يوميا من هذا المشروب الخارق

دعاء يغفر ذنوبك .. ردده فى هذا الوقت واغتنمه

أفضل سعر لشراء اليورو اليوم الاثنين 9-1-2023

بعد تقديم الزمالك شكوى.. موقف برونو سافيو النهائي من مشاركته مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من صداع باستمرار.. توقفي عن هذه الأطعمة فورا

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

سريع المفعول ..رجيم خارق لحرق ونسف الدهون

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ