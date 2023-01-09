شاهد| حسن شاكوش يشارك صورة برفقه عماد متعب.. ويعلق: حبيبي

شارك المطرب حسن شاكوش، صورة برفقه عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق حسن شاكوش علي الصورة، عبر خاصية “الاستوري”، كاتبًا: “حبيبي”.

يذكر أنه قال مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

وأعلن حسن شاكوش عن موعود عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.