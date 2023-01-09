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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة ناعية ابن جورج وسوف: الله يصبّر قلب هالإنسان الكبير المجروح

جورج وسوف برفقه نجله
جورج وسوف برفقه نجله وديع

نعت الفنانة أصالة، الفنان جورج وسوف عقب وفاة ابنه وديع، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

وكتبت أصالة في تغريدة لها: “الله يرحم والدتك ويرحم الخلوق صاحب السمعه الطيبه وديع اللي الناس كلها بتدعي له وبتترخّم عليه الله يرحم اللي سبقونا ويرحم قلب الحي من الحزن الصّعب ويارب الله يصبّر قلب هالإنسان الكبير المجروح جرح كبير ⁧‫#جورج_وسوف‬⁩”.

لطم على وجهه..جورج وسوف ينهار ويقبل نعش ابنه قبل دفنه..فيديو

استقبال رسمي وشعبي لجثمان وديع جورج وسوف في بلدة الكفرون بسوريا| فيديو

وانهار الفنان جورج وسوف في البكاء اثناء توديعه لنجله الراحل وديع جورج وسوف .

وقام جورج وسوف بتقبيل نعش ابنه قبل دفنه ؛ في الوقت الذي قام باللطم على وجه وراسه من صدمة الفراق .

وعلم صدى البلد ان سبب تأخر دفن وديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف يعود لأسباب خاصة بالتحقيق في وفاته والمطالبة بتشريح الجثة للتاكد من سبب الوفاة.

وتنوى اسرة جورج وسوف التاكد من حدوث خطا طبي لوديع ؛ والذي تسبب في وفاته وحدوث مضاعفات له وان الوفاة كانت بسبب خطأ طبي .

جنازة ابن جورج وسوف :

اعلن الفنان جورج وسوف عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع ؛ وذلك بعد ان وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء اول امس .

وكتب جورج وسوف عبر صفحته على فيس بوك:"المنتقل الي رحمته تعالي يوم الجمعة متتمما واجباته الدينية ؛ يحتفل بالراحة النفسية الساعة الحادية عشر من قبل  الظهر يوم الاحد ٨ الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس ( مارنقولا)؛الاشرفية .
تابع: ثم ينقل جثمانه الي مسقط راسة مفروم حيث تقام صلاة البخور لراحه نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة متر الياس ؛ كفرون ثم يواري المصري في مدافن العائلة.

سبب وفاة ابن جورج وسوف :

وقالت المصادر ان نجل جورج وسوف دخل المستشفي مرة اخري بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام  حيث تسبب ذلك في وجود نزيف له.

الفنانة اصالة أصالة الفنان جورج وسوف جورج وسوف وديع جورج وسوف

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