الحمد لله.. إمام عاشور ينشر الصور الأولي من حفل خطوبته.. شاهد

شارك إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، الصور الأولي من حفل خطوبته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق إمام عاشور علي الصور، كاتبًا: “الحمد لله”.

وقد احتفل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخطوبته مساء يوم الجمعة، بحضور عدد من لاعبي الفريق الأبيض.

وحضر حفل الخطوبة عدد من زملاء اللاعب فى الفريق، أبرزهم أشرف روقة وعمرو السيسى وعبد الله جمعة.

واستغل اللاعب إمام عاشور حصول الفريق على راحة من التدريبات بعد مباراة الداخلية التي أقيمت ليحتفل بخطوبته.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.