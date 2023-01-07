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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مش بيلحق يزعل .. إمام عاشور يحتفل بخطوبته | شاهد

صدى البلد

أثار اللاعب إمام عاشور ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، الجدل على السوشيال ميديا بعد احتفاله بخطوبته الأخيرة.

وأثار هذا الخبر رواد السوشيال ميديا بالتعليقات  :" مش بيلحق يزعل.. بينسى امتى".
 

وقد احتفل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخطوبته مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من لاعبي الفريق الأبيض.

وحضر حفل الخطوبة عدد من زملاء اللاعب فى الفريق، أبرزهم أشرف روقة وعمرو السيسى وعبد الله جمعة.
 

واستغل اللاعب إمام عاشور حصول الفريق على راحة من التدريبات اليوم بعد مباراة الداخلية التي أقيمت بالأمس ليحتفل بخطوبته.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا  السبت، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي،ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

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