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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقط 5 سنوات إقامة.. الحصول على الجنسية الألمانية أسهل ما يكون

ألمانيا
ألمانيا

عممت وزارة الداخلية الألمانية مسودة القواعد الجديدة لشروط التجنيس على الوزارات الأخرى للاطلاع والتنسيق، تمهيداً لتطبيق «قانون التجنيس الحديث»، الذي يخفف شروط الحصول على الجنسية الألمانية.

فلن يضطر الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا بعد الآن إلى التخلي عن جوازات سفرهم للحصول على الجنسية الألمانية، كما سيكون بمقدورهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط من الإقامة داخل البلاد، وذلك بموجب قواعد جديدة صاغتها وزارة الداخلية الألمانية.

وسلمت الوزارة مسودة القواعد، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى وزارات أخرى للاطلاع والتنسيق.

ووافقت حكومة المستشار أولاف شولتز في اتفاقها الائتلافي عام 2021 على تطبيق «قانون تجنيس حديث».

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إجراءات بسيطة.. ألمانيا تسهل الحصول على الجنسية للأجانب

وتشمل الجوانب الأخرى من الإصلاح تسهيل إثبات إجادة اللغة الألمانية لفئات معينة من الأجانب، وإلغاء شرط اختبار التجنيس لمن بلغوا 67 عاماً، وهي خطوة تتعلق بمن يعرفون باسم العمال الضيوف الذين وصلوا إلى ألمانيا في خمسينيات القرن الماضي ولم يتم منحهم دورات في اللغة أو الاندماج على الإطلاق، على افتراض أنهم سيعودون فيما بعد إلى بلدانهم الأصلية، وينحدر معظمهم من تركيا.

وحتى الآن، يتعين على الأجانب الإقامة في ألمانيا لمدة تصل إلى ثماني سنوات، على الأقل، قبل أن يتمكنوا من التقدم للحصول على الجنسية. ووفقا للمسودة، يمكن تقصير المدة إلى خمس سنوات إذا كان بإمكان المتقدمين إثبات اندماجهم في المجتمع على نحو جيد، على سبيل المثال، من خلال إظهار الأداء المتميز في المدرسة أو العمل أو مشاركتهم في عمل تطوعي أو إثبات إجادتهم للغة الألمانية.

ولن يحتاج الأطفال الذين يولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين، بعد الآن للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغهم السن القانوني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جزء من إصلاح واسع النطاق لسياسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، والتي تنتهجها الحكومة الألمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
 

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