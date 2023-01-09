الفلاحون يشكرون الرئيس على مبادرة ازرع: كنا بنزرع القمح بأيدي مرتعشة وركب مخلعة

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لنماذج من المزارعين المستفيدين من مبادرة " ازرع " من الدلتا والصعيد .

وقال أحد المزارعين نجيب محمدي حسن من محافظة الدقهلية ، إن مبادرة " أزرع وفرت تقاوي قمح لصغار الفلاحين ، والمزارعين بنصف التكلفة ، متابعا : " هنقدر نحقق إنتاجية من 20 إلى 22 أردب قمح ومصر تبقا سلة غذاء العالم " .

ومن جانبه قال خلف عزيز من محافظة المنيا :"شكرا ياريس على مبادرة أزرع وأنا فلاح ومبادرة أزرع عملت فرق مع المزارعين وأعلنت عن سعر القمح وقت زراعته .. وزمان كنا بنزرع القمح بأيدي مرتعشة وركب مخلعة " .