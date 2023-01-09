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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد نشر استغاثتها على صدى البلد.. الداخلية تكشف أسباب إختفاء السيدة منال

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

في إستجابة سريعة من وزارة الداخلية علي استغاثة منشورة بموقع « صدي البلد الإخباري » والتي حملت عنوان « منال متغيبة عن منزلها في ظروف غامضة وزوجها يستغيث».

وقالت وزارة الداخلية ، إنه بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تم العثور علي جثة المذكورة بمياه أحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة أبو كبير وتبين ان سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق »  وبإستدعاء نجل المتوفية تعرف علي والدته ولم يتهم أحد أو يشتبه في وفاتها جنائياً .  

واختتم الوزارة ردها قائلة: « نؤكد أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً في مدى الإستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها ».

بداية الإستغاثة 

تغيبت منال محمد محمود الحناوي عن منزلها بمركز ومدينة الزقازيق - التابعة لمحافظة الشرقيةً ، ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها.

وقال زوجها في رسالته: "تغيبت زوجتى السيدة منال محمد محمود الحناوي عن منزلها بمركز ومدينة الزقازيق - التابعة لمحافظة الشرقيةً ، نزلت تشترى بعض الأغراض منذ يوم الاربعاء الموافق 11 من نوفمبر 2022 ، وذلك فى ظروف غامضة،   ولم تعد حتى الآن .  

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها امكم او اختكم .. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كادت أن ينفطر قلبها على غيبها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:
01222583254
01009207733

وزارة الداخلية صدى البلد ظروف الشرقية الأجهزة الامنية امن الشرقية

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