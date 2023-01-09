سائق بشركة شحن يدعى السطو عليه ويستولى على الأموال بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (سائق- مقيم بمحافظة أسيوط) بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته "تابعة لإحدى شركات توصيل الطلبات" بدائرة المركز ، فوجئ بسيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية " تقف بجواره وترجل منها (3) مجهولين وقام أحدهم بإشهار سلاح نارى ، وإستولوا منه على مبلغ مالى خاص بالشركة محل عمله ، ولدى قيامه بمقاومتهم أطلق أحدهم عيار نارى تجاهه ،مما أدى لحدوث إصابته بطلق نارى بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى عدم صحة رواية المُبلغ وأنه قام بإختلاق الواقعة ، وبتطوير مناقشته أقر أنه نظراً لمروره بضائقة مالية عقد العزم على إختلاق الواقعة للإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ، وقام بإعطائها لأحد أصدقائه لتوصيلها لمحل سكنه، وعقب ذلك توجه الـمُبلغ لمحل الواقعة وإحدث إصابته بنفسه بإستخدام ( فرد محلى) وإدعى تعرضه لواقعة السرقة، تم بإرشاده ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.