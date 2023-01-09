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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. 5 سيارات مستعملة تحت 180 ألف جنيه.. أغلى نيسان في العالم.. نيسمو موديل 1996

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

سيارة أودي A4  موديل 1998 قامت بصناعتها شركة أودي الألمانية، وبدأ تصنيع أودي سنة 1994، وتمت صناعة أول سيارة بنجاح، ومنذ ذلك الحين حتي الأن نجحت شركة أودي في إنتاج 4 أجيال من أودي وهي A4 B5 و A4 B6 و A4 B7 و A4B8، ونالت أودي A4 موديل 1998 علي مكانة لدي المصريين بفضل احتوائها علي العديد من المميزات منها، قوة محركها، وتصميمها الفريد، واعتماديتها العالية.

بدأت شركة رينو مسيرتها الصناعية بداية من عام 1898، على يد مؤسسها السيد لويس رينو الذي استهوته الصناعة وإنشاء الآلات الصناعية، ومع تزايد الطلب على صناعة السيارات والتي زادت عن 250 سيارة، أنشأ رينو أول خط إنتاج لصناعة السيارات عام 1913 ويعمل حتي الأن، ومن ضمن تلك الإصدارات سيارة رينو لوجان موديل 2023، والتي نالت علي مكانة كبيرة لدي المواطنين الأردنيون لما تمتلكه من مميزات أهمها سعرها المتوسط التي تعرض به للبيع مقارنة بالإصدارات الأخرى.

سيارة جيب رانجلر موديل 1995 يتم إنتاجها من قبل شركة جيب، وتحمل رانجلر محرك 6 سلندر، وتعتمد علي خاصية الدفع الرباعي في الوقت ذاته، وحظيت سيارة جيب رانجلر علي مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين وخصوصا فئة الشباب بفضل محركها القوي، وهيكلها المتميز، كما أن رانجلر يمكنها السير علي الطرق الوعرة والصحراوية.

رفع النقاب عن سيارة فينوتشيا ستار موديل 2023 في السوق المصري للسيارات الجديدة، ولكن تم زيادة أسعار سيارة فينوتشيا ستار موديل 2023، مقارنة بأسعارها العام الماضي 2022.

تندرج سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 تحت الجيل الثالث في مجموعتها التي ظهرت عام 2017 من قبل شركة كيا الجنوبية، وتستخدم سيارة كيا بيكانتو في المدن بفضل صغر حجمها، وتنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

كشفت شركة BYD الصينية رسيما عن سياراتها الجديدة يانج وانج يو 8 لتعلن BYD  عن رغبتها في منافسة سيارات مثل، مرسيدس جي كلاس، ولاندروفر ديفندر، وهي أول سيارة عملاقة تجارية فخمة من بي واي دي أوتو .

عشاق سيارة  JDM من نيسان تعتبرون سيارة نيسان جي تي آر موديل 1996 من طراز R33 سيارة خارقة ظهرت في التسعينيات، وهي الآن أغلى نيسان جي تي آر في العالم والوحيدة في أمريكا الشمالية.

يبحث المواطنون من أصحاب الدخول المتوسطة، عن سيارات تناسب قيمة نفقاتهم الشهرية، وتساعدهم علي الذهاب إلي أعمالهم والتنقل بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة.

شهد سوق السيارات المصري زيادة في مبيعات السيارات الكورية خلال عام 2022، وذلك بسبب أقبال المواطنين علي شراء السيارات الكورية بفضل ما تمتلكه من مميزات حديثة، وتكنولوجيات متقدمة تساعد سائقها وركابها علي الشعور الكافي بالأمان والراحة.

 

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