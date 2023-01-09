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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رينو لوجان 2023 في الأردن| صور

سيارة رينو لوجان
سيارة رينو لوجان موديل 2023

بدأت شركة رينو مسيرتها الصناعية بداية من عام 1898، على يد مؤسسها السيد لويس رينو الذي استهوته الصناعة وإنشاء الآلات الصناعية، ومع تزايد الطلب على صناعة السيارات والتي زادت عن 250 سيارة، أنشأ رينو أول خط إنتاج لصناعة السيارات عام 1913 ويعمل حتي الأن، ومن ضمن تلك الإصدارات سيارة رينو لوجان موديل 2023، والتي نالت علي مكانة كبيرة لدي المواطنين الأردنيون لما تمتلكه من مميزات أهمها سعرها المتوسط التي تعرض به للبيع مقارنة بالإصدارات الأخرى.

سيارة رينو لوجان موديل 2023

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سيارة رينو لوجان موديل 2023

مواصفات محرك سيارة رينو لوجان موديل 2023

تستمد سيارة رينو لوجان موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 110 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك.

سيارة رينو لوجان موديل 2023

أطوال وأعراض سيارة رينو لوجان موديل 2023

تأتي سيارة رينو لوجان موديل 2023 بطول 4.354 مم، وعرض 1.733 ، وارتفاع 1.529 مم، وقاعدة عجلات تصل الي 2635 مم، وسعة الحقيبة الخلفية 510 لتر .

سيارة رينو لوجان موديل 2023

مواصفات السلامة والأمان في سيارة رينو لوجان موديل 2023

تحتوي سيارة رينو لوجان موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، وغطاء محرك للسيارة أوتوماتيك، ومساند رأس أوتوماتيك، وحزمة تعليق تكيفية، ووسائد هوائية، وكاشف التصادم،  ونظام توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وطفاية حريق، وصدمة امتصاص، وسادة هوائية للمشاة، ومشد حزام أمان، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر.

سيارة رينو لوجان موديل 2023

سعر سيارة رينو لوجان موديل 2023

تتوافر سيارة رينو لوجان موديل 2023 في سوق السيارات الأردني بسعر 7.253 ألف دينار أردني .

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