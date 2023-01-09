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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا بيكانتو 2023 في السعودية| صور

سيارة كيا بيكانتو
سيارة كيا بيكانتو موديل 2023

تندرج سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 تحت الجيل الثالث في مجموعتها التي ظهرت عام 2017 من قبل شركة كيا الجنوبية، وتستخدم سيارة كيا بيكانتو في المدن بفضل صغر حجمها، وتنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

وحصلت السيارة على عملية تحديث من عامين عامين، وتعتبر بيكانتو واحدة من أرخص السيارات في السوق العربي وتتمتع بمواصفات متميزة تناسب فئتها السعرية التي تطرح بها في الأسواق.

سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية 

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مواصفات محرك سيارة كيا بيكانتو موديل 2023

تخرج قوة سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 83 حصان، وعزم أقصي للدوران  122 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 160 كم/ساعه وتستهلك السيارة 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم.

سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية 

علاوة علي ذلك تتوافر سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 ويتوفر في بعض الأسواق بمحرك بسعة 1000 سي سي، ينتج قوة 67 حصان، ويمكن اختيار السيارة بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 سرعات.

سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية 

أطوال وأعراض سيارة كيا بيكانتو موديل 2023

تأتي سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 بطول 3595 مم، وعرض 1595 مم، وتم تزويد السيارة بجنوط معدنية يتراوح مقاسها من 13 الي 15 بوصه.

سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية 

المواصفات الداخلية لسيارة كيا بيكانتو موديل 2023

زودت مقصورة سيارة  كيا بيكانتو موديل 2023  بالعديد من المميزات منها، تصميم أنيق، وداخلية واسعة، ولوحة تشغيل رئيسية أنيقة، ووسائل ترفيه، وأزرار للتحكم في درجة الحرارة، وعجلة قيادة باور، وشاشة LCD مقاس 2.6 بوصه، وأزرار تحكم في عجلة القيادة، ونظام صوتي، وشاشة ملونة مقاس 7 بوصه تعمل باللمس.

سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية 

سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2023

تقدم سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 للبيع بسعر يبدأ من 43 ألف ريال سعودي، ويصل إلى 55 ألف ريال سعودي .
 

كيا بيكانتو سيارة كيا بيكانتو موديل 2023 كيا بيكانتو موديل 2023

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